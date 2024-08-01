垃圾不清修圖P掉 大連城管遭處分

沙河口區南沙河口街道某社區城管專幹孫某「指尖上的形式主義」，將原本社區中應該要清理的垃圾用修圖軟體P掉。（圖／取自大象評論）

遼寧大連市紀委監委日前通報三起形式主義、官僚主義典型問題，其中包括沙河口區南沙河口街道某社區城管專幹孫某「指尖上的形式主義」，將原本社區中應該要清理的垃圾用修圖軟體P掉，應付了事。

2023年5月，孫某收到城市管理問題處理單，反映其負責的區域存在違規堆放建築垃圾的問題，要求在規定期限內處置完畢。孫某不但未按要求妥善處置建築垃圾，反而是在規定辦結期限前兩天，用修圖軟件將處理單圖片中的建築垃圾進行遮掩，將偽造圖片作為處理結果。2023年10月，孫某被給予黨內警告處分。

類似的事情不是第一次發生，澎湃新聞報導，2019年，湖北武漢 一名幹部也曾被通報用修圖軟體P圖應付整改。2019年2月15日，武漢市城管委「武漢城管服務監督平台」陸續發布一社區範圍內背街小巷有20多處需要整改的圖片。

在有效整改時間結束前仍有八處未整改，該社區負責城管工作的黨總支委員李文培擔心整改不到位會影響街道和社區「大城管」分數，便安排資料員把平台上的八處問題原圖用P圖處理，作為整理後的圖片上傳應付。

有評論當時指出「P圖有多狠，問題就有多深。」個別黨員幹部存有敷衍應付的過關心態，遇到難題就退縮、搞變通、擺「花架子」，只對檢查負責、對上級負責，他們都忘了最基本的邏輯，群眾才是閱卷人，即使僥倖過了「檢查關」，拿不出群眾認可的真實成績，「群眾關」「歷史關」依舊過不去。

新京報報導，中國這些年來，無論是中央還是地方，都對這種形式主義做法及其帶來的惡劣後果予以高度重視，並堅決進行治理。中共 中央政治局7月30四會議就要求整治「指尖上的形式主義」，並指出基層是貫徹落實黨中央決策部署的「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。