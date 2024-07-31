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見證眾仙飛升… 法海寺壁畫藝術館 北京新文旅打卡地

中國新聞組／北京31日電
遊客在法海寺壁畫藝術館的球幕影院內欣賞短片。(本報北京傳真)
遊客在法海寺壁畫藝術館的球幕影院內欣賞短片。(本報北京傳真)

360度立體環繞落地球幕上，「眾仙」飄然歸位，化作一幅瑰麗而磅礡的壁畫。身處其間的觀眾或驚歎或出神，沉醉在法海寺壁畫的傳奇故事中……。盛夏時節，位於北京翠微山南麓的法海寺壁畫藝術館遊人如織。這座運用數位化手段展示和解讀文物的展館，自去年初開館試運營以來，已接待數以萬計的遊客，成為京西一處嶄新而靚麗的文旅打卡地。

法海寺有「五絕」，其中以法海寺壁畫最為人稱道，堪稱中國明代壁畫之最。由於壁畫真跡需避光保護，法海寺大雄寶殿內壁畫每日可接待量十分有限，遊客無法完整清晰觀賞壁畫全貌。

但在法海寺壁畫藝術館開館以後，遊客除了在黑暗的大殿內打著手電筒觀賞國之瑰寶外，還可以在高清巨型顯示幕、360度立體環繞落地球幕，以及全通道沉浸式光影秀等數位化技術的幫助下，將法海寺壁畫看得清清楚楚。

走進藝術館地下一層的展廳，映入眼簾的是高達3米多的水月觀音像，這是法海寺壁畫中最具代表性的人物之一。她從頭到腳披了一件薄如蟬翼的白紗衣，紗衣下的肌膚、飄帶、瓔珞、紋飾等清晰可見。

法海寺壁畫藝術館用數位化手段對壁畫進行了顯微鏡式放大，觀眾可看到更加微觀的細節：這件白紗衣由無數的六棱花瓣組成，每朵六棱花瓣中繪有48根細線。當觀眾再進一步觀察時，會發現薄紗衣左右兩邊的六棱花瓣效果是不一樣的，由此可推測它不是由同一人繪製。

如果說炫酷的光影視覺效果是外衣，那麼法海寺壁畫的文物學術價值則是整個展覽的內核。藝術館在策展過程中根據不同專題，如人物形象的流變、服飾盔甲的分析、創作工藝及畫法等，縱向深入挖掘法海寺壁畫的內涵；同時還選用了海內外近百個文物、石窟等資料，與法海寺壁畫進行橫向對比，讓觀眾進一步了解法海寺壁畫的來源與影響。

「在大雄寶殿，我感受到了法海寺壁畫真跡的動人心魄；在法海寺壁畫藝術館，我開始讀懂這些壁畫的背後故事。」一位遊客由衷感歎。如今，對法海寺壁畫真跡和法海寺壁畫藝術館進行一站式打卡，成為許多遊客的選擇。

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