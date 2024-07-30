侃稱「牛馬一中」 湖北畢業生優秀證書被收 網：校長格局小

湖北牛首一中畢業生以「牛馬一中」調侃學校，卻被校長趕下台，收回「優秀證書」，引發熱議。(視頻截圖)

湖北襄陽市樊城區牛首一中2024屆畢業典禮上，一名畢業生作為優秀學生代表發言時，將牛首一中稱為「牛馬一中」，結果遭到校長怒斥趕下台，並在台上直接收回「優秀證書」。網友批「校長格局小、心胸不夠大」。

澎湃新聞報導，視頻顯示，牛首一中畢業生李元昊在台上發言稱，「大家知道剛剛我為什麼要念『牛馬一中』嗎？我知道你們都非常恨這所學校，但是你們要明白，這是我們揮灑了三年汗水的地方。你們希望離開這裡嗎？」

李元昊發言完畢，校長隨即上台訓斥李同學，沒資格說學校是「牛馬一中」，指學校先後出了六個清華、北大生，最後更當眾下令收回李元昊的優秀證書。

校長的激烈態度引發網友討論，有網友稱「校長格局、心胸和應急能力都不夠」、「校長還不如把學校比喻孺子牛，培養學生是千里馬」、「這名學生又沒犯錯，校長過度敏感，還粗暴」。

中國青年報評論說，學生這段話顯然不是要否定母校，而是以先抑後揚手法體現對母校的不捨，也是對自己吃過的苦的一種調侃，絕不是侮辱學校，頂多就是調皮。因此，不必上綱上線，把人打入「壞學生」行列。

澎湃新聞報導，牛首一中回應稱，目前該學生已畢業，優秀畢業生證書已還給本人，學校也已與家長、學生溝通取得諒解了。