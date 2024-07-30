我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧網球／遭誤判球場哭慘 第2種子高芙爆冷出局

巴奧乒乓／ 王楚欽+孫穎莎混雙奪金 擊敗北韓組合

侃稱「牛馬一中」 湖北畢業生優秀證書被收 網：校長格局小

中國新聞組╱北京30日電
湖北牛首一中畢業生以「牛馬一中」調侃學校，卻被校長趕下台，收回「優秀證書」，引發熱議。(視頻截圖)
湖北牛首一中畢業生以「牛馬一中」調侃學校，卻被校長趕下台，收回「優秀證書」，引發熱議。(視頻截圖)

湖北襄陽市樊城區牛首一中2024屆畢業典禮上，一名畢業生作為優秀學生代表發言時，將牛首一中稱為「牛馬一中」，結果遭到校長怒斥趕下台，並在台上直接收回「優秀證書」。網友批「校長格局小、心胸不夠大」。

澎湃新聞報導，視頻顯示，牛首一中畢業生李元昊在台上發言稱，「大家知道剛剛我為什麼要念『牛馬一中』嗎？我知道你們都非常恨這所學校，但是你們要明白，這是我們揮灑了三年汗水的地方。你們希望離開這裡嗎？」

李元昊發言完畢，校長隨即上台訓斥李同學，沒資格說學校是「牛馬一中」，指學校先後出了六個清華、北大生，最後更當眾下令收回李元昊的優秀證書。

校長的激烈態度引發網友討論，有網友稱「校長格局、心胸和應急能力都不夠」、「校長還不如把學校比喻孺子牛，培養學生是千里馬」、「這名學生又沒犯錯，校長過度敏感，還粗暴」。

中國青年報評論說，學生這段話顯然不是要否定母校，而是以先抑後揚手法體現對母校的不捨，也是對自己吃過的苦的一種調侃，絕不是侮辱學校，頂多就是調皮。因此，不必上綱上線，把人打入「壞學生」行列。

澎湃新聞報導，牛首一中回應稱，目前該學生已畢業，優秀畢業生證書已還給本人，學校也已與家長、學生溝通取得諒解了。

上一則

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

延伸閱讀

蘇州工業園爆醜聞 商務局科員舉報局長集體貪腐

蘇州工業園爆醜聞 商務局科員舉報局長集體貪腐
這麽熱卻不敢報？湖北高溫46.3℃ 預報總不逾40℃

這麽熱卻不敢報？湖北高溫46.3℃ 預報總不逾40℃
拒發亞裔證書 加州按摩治療委員會遭控歧視

拒發亞裔證書 加州按摩治療委員會遭控歧視
拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會

拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片反擊。(視頻截圖)

情侶當眾纏綿8分鐘被趕給差評 粵店曝活春宮視頻反擊

2024-07-23 09:30

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可

3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心