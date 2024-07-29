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江西仙氣民宿每晚5999元 三女客控蟲蟲滿屋「踩了個大雷」

中國新聞組／北京29日電
望仙谷懸崖民宿一晚要價不菲。（取材自人民網）
望仙谷懸崖民宿一晚要價不菲。（取材自人民網）

江西望仙谷懸崖民宿以懸掛絕壁之上的驚險與仙氣聞名，不過近日有三名女遊客入住卻受到驚嚇，不僅半夜有大量爬蟲、蜘蛛等爬入屋內，還疑被小蟲爬上皮膚出現過敏症狀，想到花5999元（人民幣，下同，約826.7美元）入住卻換來驚懼之夜，讓她們直呼「踩了個大雷」。民宿則稱是颱風導致暴雨造成，已解釋賠禮。此民宿也曾因「蟲蟲危機」被投訴，引來對其服務質量質疑。

瀟湘晨報報導，視頻顯示，床單、桌子上有小小的黑色蟲子、蜘蛛在爬動。該女子在視頻裡稱，住了個5999一晚的民宿，房間在山腰上面，因為蟲子，三個女孩子一晚上不敢睡。評論區裡，有網民問是不是多打了一個9，房間價格是不是599元。有人認為，如果5999元一晚，應該要提供相應的服務，保證衛生。也有人認為，山上正常，是不是晚上開窗戶了……有人說，好有錢，6000塊住一晚小木屋。

對此，發布視頻的女子解釋，的確是一晚5999元。沒有開窗，山上風特別大，就一個小木屋，外面還在下大雨。

據報導，望仙谷懸崖民宿的一名工作人員表示，「在山區裡，當天剛好趕上颱風，晚上下暴雨，因此有很多蟲子出來。」她表示，懸崖民宿一晚的價格的確是5999元，「（蟲子的事情）有跟客人解釋，也賠禮了。」

在網路平台上檢索望仙谷懸崖民宿，以7月28日入住，7月29日離店，三人入住進行篩選，符合的房型為崖壁獨棟親子房和崖頂全景獨棟親子房。其中，崖壁獨棟親子房價格為每晚7058元，享受平台會員折扣後價格為每晚5999元。

報導稱，大江網問政江西6月曾報導過一起類似事件，有遊客反映花7000元入住望仙谷懸崖民宿，內有蜈蚣、蜘蛛、蟑螂，江西上饒廣信區五型辦公開回覆，文廣旅局、景區、遊客三方協商後，景區退還全部房費7198元，督促景區酒店做好整改工作。

女子稱民宿裡全是蟲子、蜘蛛等爬來爬去。（取材自瀟湘晨報）
女子稱民宿裡全是蟲子、蜘蛛等爬來爬去。（取材自瀟湘晨報）

民宿 親子 暴雨

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