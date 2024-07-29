拒摻和遭報復 清華畢業生實名舉報貪官

清華畢業生馬翔宇實名舉報蘇州工業園區商務局祝姓局長貪腐。（取材自新黃河）

清華一名畢業生實名舉報蘇州一商務局局長貪腐，稱自己拒絕參與反遭打擊報復。

來源：YouTube

新黃河報導，自稱2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員馬翔宇，近日在網上公開實名舉報其供職的蘇州工業園區商務局祝姓局長及其團夥違反政治紀律、組織紀律、工作紀律、廉潔紀律，在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金、進行利益輸送、向省委巡視組提供虛假材料。

蘇州工業園區新聞中心的工作人員表示，相關的部門正在核實中，具體的結果要等核實結果出來後，會第一時間反饋。

據報導，在視頻及舉報信中，馬翔宇表示，其曾向蘇州市紀委監委提供大量的合同、票據、詢價記錄單、通話錄音、微信 聊天紀錄、郵件帳目等材料並實名舉報，但距離蘇州市紀委監委2023年3月13日正式受理距今已過去一年零四個月，至今沒有反饋。

馬翔宇還表示，該案涉案金額不低於人民幣1700萬元（約234萬美元），是一起典型的群腐案件，自己做出的大量工作成果，成了祝姓局長團夥借助外部採購進行貪腐活動的絆腳石，而自己因拒絕參與該團夥的犯罪活動，也已經被祝姓局長繞過組織程序進行長達四年的打擊報復。懇請組織以防變拒腐的實際行動，挽回財政損失，凈化政治生態。

報導稱，馬翔宇表示，「最初是他們逼我簽一個根本就不是我過手且有問題的項目，要給這個項目辦理結項，我不想摻和，之後他們就把我所有的重要工作成果全部剝離走了，我被邊緣化了。之後我的考核也受到了影響，一直沒走的原因是所有需要看檔案的地方我的審核一定都是不通過的。我想反映的問題主要就是祝姓局長團夥在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金、進行利益輸送、向省委巡視組提供虛假材料，以及祝姓局長本人學歷造假的問題。我的訴求就是希望我們基層公職人員能夠在一個合法合規的環境裏工作。」