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衡陽山體滑坡 活埋21人釀15死 「多為附近避暑老人」

中國新聞組／北京29日電
湖南衡陽南嶽區山崩現場。（新華社）
湖南衡陽南嶽區山崩現場。（新華社）

「格美」颱風外圍環流造成連日暴雨，導致湖南衡陽28日早上發生山體滑坡，一幢民宿被沖毀，21人被埋，其中15人死亡、6人受傷。湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤則發生決口險情，省市縣各級迅速調集力量搶險救援。截至28日晚間9時，決口發展至50多米，已轉移群眾3100餘人，暫無人員傷亡。

綜合央視等媒體報導，湖南省衡陽市南岳區壽岳鄉林村因強降雨引發山體滑坡，造成一幢民宿被沖毀，21人被埋，現場投入逾700人救援。當地一家農家樂老闆表示，岳林村已經連續下了幾天的雨，「大雨導致山體滑坡，沖毀了村內一家民宿的廚房和餐廳，導致人員遇難。」

出事民宿地處衡山腳下，已開業10多年，客房區為一幢兩層的樓房，共有30間客房，餐廳為一層平房，此段時間正值避暑高峰。該民宿老闆何先生表示，28日清晨5時許，他離家出門參加救災，接到其他人來電才知民宿出事，民宿當時有20多名客人，多為來自衡陽等地的長者。

事發時，民宿老闆娘也被山泥掩埋，獲救後由救護車送往醫院搶救。上述農家樂老闆表示，這名老闆娘已被送往衡陽做手術，「傷勢挺嚴重的，頭受傷了。」目前，周邊民宿已經接到政府通知，疏散所有遊客。

對於格美造成的嚴重災情，不少湖南網友在微博上表示，「誰能想到一個颱風，重創的是在內陸的湖南」。還有人說，「雨從昨天下到現在還沒停，居然還要持續到29號。今天村裡好多戶已經淹，停水停電了，已經開始有路段出現滑坡。」還有人表示，「願平安歸來。今年真是多災多難，希望所有人平安。」

另外，湖南省湘潭縣境內的涓水堤防因水位暴漲出現約50公尺寬的決口，河水漫入堤外村莊，目前暫無人員傷亡。決口當時，涓水超出先前的歷史最高水位0.41公尺，更超出保證水位3.04公尺。涓水堤防決口後，立即影響附近新塘村、新虎村等村莊的居民、房屋及農田安全，當地救援人員已緊急疏散當地3100多名居民，並展開救災工作。

湖南衡陽南嶽區山崩現場。（新華社）
湖南衡陽南嶽區山崩現場。（新華社）

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