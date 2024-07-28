房貸卷不動 業務少考核嚴 上海行員自掏腰包給優惠

中國房地產市場進入調整期，房貸業務愈來愈難做。（中新社）

房貸曾是銀行最優質的業務，但隨著中國房地產 市場進入調整期，這項業務變得愈來愈難做，在「卷不動又躺不平」的窘況下，銀行和中介機構展開了搶客戶大戰，除通過房貸「返點」等方式拉攏顧客，有上海地區銀行人員甚至自掏腰包提供客戶優惠，「最起碼要把飯碗先保住」。

經濟觀察報報導，上海地區某股份制銀行個貸經理謝東表示，「現在購房需求不足，房貸業務體量也隨之縮水。在嚴格的業績考核之下，如何能搶到客戶？肯定是要給到客戶實實在在的好處。之前就有同事自掏腰包去做（房貸）業務，業績確實有了起色，但對我們這些選擇躺平的員工而言，肯定是不友好的。焦慮了一陣，自己最後只能被迫卷起來，最起碼要把飯碗先保住。」

據報導，上海地區購房者張樂說，「最近在密集看房時，無意中在社交平台上刷到多個辦理房貸拿返點的帖子，還特意去銀行線下網點進行諮詢，得到的都是否定的答案。」不過社交平台上卻有很多自稱可以辦理銀行房貸返點的人士向他發來私信，稱返點比率在千分之八左右，且承諾不收取任何額外費用。他算了一筆帳，貸款 300萬元（人民幣，下同，約41.37萬美元），返點費用是2.4萬元，大體可以覆蓋掉需要支付的房屋中介費用。

謝東表示，目前上海地區各家銀行的按揭貸款利率 都是一樣的，所以購房者選擇哪家銀行辦理業務都一樣。為了攬客，他會給到客戶按揭貸款一定比率的返傭，一般是商業貸款金額的0.8%-0.9%，其中，按揭貸款額度在500萬元之內的是0.8%，500萬元以上的是0.9%。

報導稱，給張樂推薦辦理銀行房貸「返點」的楊女士，同樣是上海地區的購房者。她在社交平台上發帖分享購房時通過中介朋友辦理按揭貸款後拿到2萬多元「返點」的過程。正因為購房者拿到的「返點」此前是進了房屋中介的口袋中，因此如今想要跳過房屋中介直接聯繫銀行辦理按揭貸款並不容易。楊女士表示，房屋中介會想盡各種方法去阻撓購房者，當初她就是和房屋中介因為此事糾纏了很久，最終房屋中介妥協，才成功通過貸款中介辦理了按揭貸款，並拿到返傭。

對於房貸「返點」拓客，一位城商行人士認為，此舉加劇了銀行之間為了爭奪市場份額而採取不正當競爭，不利於市場良性發展，擾亂市場秩序，推動惡性競爭。