我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

早3分鐘敲門 四川交警午休還沒結束 懟「你們是上帝，我們是奴隸」

中國新聞組／北京28日電
交警對前來辦業務的市民稱「你們是上帝，我們是奴隸」。（視頻截圖）
交警對前來辦業務的市民稱「你們是上帝，我們是奴隸」。（視頻截圖）

四川一名女子日前因車輛事故問題到交警大隊辦理業務，因提前三分鐘敲門被交警懟「你們是上帝，我們是奴隸」，女子發視頻反映「蓬溪縣公安局交警大隊民警態度生硬」，交警大隊稱事情正在調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，蓬溪縣龍女士26日發影片稱，7月22日因車輛事故問題，她需要到蓬溪縣交警大隊開具事故認定書。但當她趕到交警隊時，已是午休時間，交警要她下午2時30分再過來辦理，於是龍女士在樓下等候了兩小時。

「直到下午2時27分，我聽到交警隊辦公室有聲音，便敲開了門。」龍女士說，結果交警十分生氣，表示影響了他休息，並說「你們是上帝，我們是奴隸」、 「你這個女人不懂得尊重人，哪個男人娶到她倒八輩子楣」等。

龍女士表示，26日上午她接到交警隊的電話，對方要求她刪除視頻，並讓龍女士到當地交警隊，接受他們的道歉，或者打電話給她道歉。龍女士表示不能接受。

當日，蓬溪縣交警大隊值班工作人員表示，交警大隊領導已經打電話給女子過歉。不久，蓬溪縣交警大隊宣傳部門的工作人員表示，事情正在調查。

四川省遂寧市蓬溪縣公安局官方微博發布通報：經查，2024年7月22日14時20分許，本局交警大隊廖姓民警因午休時間被前來辦理道路交通事故認定書的龍女士吵醒引發不滿，導致雙方爭吵，廖姓民警態度生硬，對公安機關造成不良影響。

目前，廖姓民警已被停止執行職務，本局將依規依紀處理。同時，本局將進一步強化隊伍管理改善工作作風，提升服務水平，真誠歡迎社會各界監督指正。

微博

上一則

巴奧／巴奧奪港隊首金 微笑劍后江旻憓：我終於無輸

下一則

房貸卷不動 業務少考核嚴 上海行員自掏腰包給優惠

延伸閱讀

玩「菸卡」走火入魔 四川6童偷6萬元高檔菸 扔掉菸只留卡

玩「菸卡」走火入魔 四川6童偷6萬元高檔菸 扔掉菸只留卡
凶得可愛 杭州女警指揮交通引圍觀 網：我要去被她凶

凶得可愛 杭州女警指揮交通引圍觀 網：我要去被她凶
四川雅安暴雨致30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪

四川雅安暴雨致30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪
四川女舉報公婆有近億資產 網友猜測「大義滅親」背後的故事

四川女舉報公婆有近億資產 網友猜測「大義滅親」背後的故事

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中共中央總書記習近平指出，此次三中全會「決定」的起草背景之一是各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。（新華社）

三中「決定」起草背景 習近平：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

2024-07-21 10:52

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服