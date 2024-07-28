早3分鐘敲門 四川交警午休還沒結束 懟「你們是上帝，我們是奴隸」

交警對前來辦業務的市民稱「你們是上帝，我們是奴隸」。（視頻截圖）

四川一名女子日前因車輛事故問題到交警大隊辦理業務，因提前三分鐘敲門被交警懟「你們是上帝，我們是奴隸」，女子發視頻反映「蓬溪縣公安局交警大隊民警態度生硬」，交警大隊稱事情正在調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，蓬溪縣龍女士26日發影片稱，7月22日因車輛事故問題，她需要到蓬溪縣交警大隊開具事故認定書。但當她趕到交警隊時，已是午休時間，交警要她下午2時30分再過來辦理，於是龍女士在樓下等候了兩小時。

「直到下午2時27分，我聽到交警隊辦公室有聲音，便敲開了門。」龍女士說，結果交警十分生氣，表示影響了他休息，並說「你們是上帝，我們是奴隸」、 「你這個女人不懂得尊重人，哪個男人娶到她倒八輩子楣」等。

龍女士表示，26日上午她接到交警隊的電話，對方要求她刪除視頻，並讓龍女士到當地交警隊，接受他們的道歉，或者打電話給她道歉。龍女士表示不能接受。

當日，蓬溪縣交警大隊值班工作人員表示，交警大隊領導已經打電話給女子過歉。不久，蓬溪縣交警大隊宣傳部門的工作人員表示，事情正在調查。

四川省遂寧市蓬溪縣公安局官方微博 發布通報：經查，2024年7月22日14時20分許，本局交警大隊廖姓民警因午休時間被前來辦理道路交通事故認定書的龍女士吵醒引發不滿，導致雙方爭吵，廖姓民警態度生硬，對公安機關造成不良影響。

目前，廖姓民警已被停止執行職務，本局將依規依紀處理。同時，本局將進一步強化隊伍管理改善工作作風，提升服務水平，真誠歡迎社會各界監督指正。