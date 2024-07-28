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長沙汽車蓄意衝撞釀8死 傳因拆遷糾紛 官方試圖壓消息

中國新聞組／北京28日電

中國湖南省長沙市月湖大市場27日凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件，當地居民指這是因為拆遷糾紛引發的蓄意衝撞，官方事後試圖把消息壓下。長沙警方下午通報，案件造成8人死亡、5人輕重傷。

長沙市公安局開福分局27日下午發布警情通報稱，凌晨0時10分許，開福區月湖街道舟橋路段發生一起「機動車撞人」案件，傷者均第一時間送往醫院全力救治。目前，8人經搶救無效死亡，2人重傷、3人輕傷。犯罪嫌疑人粟某某（男，55歲，月湖街道居民）已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。

在此之前，X平台「李老師不是你老師」發布影片、截圖稱，27日凌晨，湖南長沙月湖大市場發生一起汽車衝撞行人事件。知情者稱，行凶原因和拆遷糾紛有關，現場有多人死傷。還有遇害者家屬表示，事發後政府一直在封鎖消息，並且社區催促家屬將遺體送往殯儀館。

網路影片顯示，當地警方今天封鎖案發現場，禁止民眾聚集。

綜合中國社交平台訊息，當地居民稱，事件當場造成8人死亡，其中有2名是警察。多名網友指出，當地存在長期懸而未決的拆遷糾紛，導致一些居民迄今無法得到合理的土地補償金。

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