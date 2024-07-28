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中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

世界新聞網／輯
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

天氣炎熱，家家戶戶基本上都要依靠冷氣「續命」，有中國廣東網友發現，家中小區的冷氣都安裝上粉紅色或黃色的洞洞圓盤外殼，令他感到不解，其他人解釋，單純是為了美化街景而裝設，但不少人質疑是多此一舉，甚至可能影響散熱，笑稱「好像馬蜂窩」。

一名網友在小紅書上貼文表示，他近日在家中小區發現奇怪的景象，家家戶戶的對外冷氣都安裝上粉紅色或黃色的外殼，且外殼上還有數個黑色的小洞，他不解表示，「一個社區發現空調外掛機上都按裝這個，這是什麼情況？有沒有人知道是什麼，幹嘛用的？」

其他人解釋「就是為了美化，我們街上也裝了，但是是方的比這好看整齊，這圓的真難看還裝的不整齊，本來空調外機都是白色面積也小，裝個這難看死了跟補丁一樣」、「影響散熱，為了美觀，大概是專家提出來的」、「我第一眼一看以為那小區家家都在養蜂，這樣的話沒多久養蜂人可失業了」。

還有人留言「第一眼看還以為是紅豆砵仔糕呢」、「搞形式主義，做表面文章」、「玩連連看呢」、「應該是餵的蜂巢」、「前段時間刷到一個跳樓砸壞冷氣外機的，我以為這是為了保護冷氣外機呢」、「網路上有賣這種洞洞板的，據說可以加速冷凍？」、「歪門邪道越來越多」、「我是看到的一堆馬蜂窩」、「好噁心」、「像被槍掃射過的油桶蓋」、「像一堆紅棗發糕」。

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