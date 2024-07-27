成都「神射手」紅了 用彈弓遠距清除福壽螺

馮端華使用彈弓打福壽螺卵。(取材自紅星新聞)

原生於南美洲的福壽螺在中國屬於外來入侵物種，因其繁殖速度快、食性廣又大，難以徹底撲滅，嚴重影響水生生物多樣性和生態穩定。不過，成都一名「神射手」想到了一個從根源滅種的辦法，他利用彈弓，遠距精準擊落福壽螺卵，讓其掉落到水中後，再被魚、蝦或螃蟹等天敵吃掉。

紅星新聞報導，今年38歲的馮端華是彈弓專家，曾獲全國彈弓競技賽前32強，人稱「華哥」。近一年來，他憑高超的彈弓技術精準地擊碎福壽螺卵，並在網路上分享他清除福壽螺卵的過程，吸引了數萬粉絲，又被網友稱為「米開朗擊螺」。

來到成都南郊一池塘邊，泛濫的粉色福壽螺卵粘附在許多水生植物的莖稈上。馮端華握緊彈弓把手、皮筋拉滿，歪頭側臉瞄準目標後發射彈珠，三五米外的福壽螺卵被瞬間擊碎，水池水花四濺，而螺卵則落入池塘，成魚蝦的美食。

馮端華使用的彈弓。(取材自紅星新聞)

馮端華使用的鋼珠。(取材自紅星新聞)

「當彈珠準確命中目標時，那種隨之而來的快感是無與倫比的」，馮端華表示，「擊螺」的祕訣重點在人，不在弓，「三點一線的姿勢要保證，頭一個點，彈珠一個點，目標一個點，這三個點匯成一條線就能擊中」。他三天兩頭從下午1時打到5、6時才回家，「幾天沒打又繁殖很多，簡直忙不過來」。

馮振華在短影音社群上開設了「華哥戶外」的帳號，記錄自己打福壽螺的過程，也常常打蒼蠅、天牛等害蟲，精湛的技藝吸引了數萬粉絲，不少網友都在他的影片下方留言「好解壓」、「清除福壽螺好樣的」等評論。

馮振華說，他從小就愛玩彈弓，專心玩彈弓也已有十多年，去年還參加了2023彈弓競技全中國邀請賽，獲得了前32強的佳績。