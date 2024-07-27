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鄭州醫院研發「人造子宮」大突破 胎羊在母體外活了90分鐘

中國新聞組／北京27日電
小羊在「人造子宮」中。(取材自千龍網)
小羊在「人造子宮」中。(取材自千龍網)

中國醫學團隊近日完成了第四次「去ECMO化人造子宮動物實驗」，讓胎羊在母體外存活達90分鐘，為世界首個成功案例。該團隊成員說，未來如果這個技術真正成熟，讓男性「懷孕」也不是不可能。

綜合快科技、北京日報報導，鄭州大學第一附屬醫院的人造子宮團隊，由一群胸外科、婦產科、麻醉科、體外循環科的臨床醫師自發組成，成員大部分是90後。作為中國唯一的人造子宮團隊，他們卻沒有固定實驗室，像個「草台班子」，常常被「趕出來」，沒有資金支持，就拿自己的工資湊。

不過，他們還是在近日完成了第四次「去ECMO化人造子宮動物實驗」，並成功讓胎羊在母體外存活達90分鐘。

醫師將小羊轉移至「人造子宮」，密切觀察小羊狀態。(取材自千龍網)
醫師將小羊轉移至「人造子宮」，密切觀察小羊狀態。(取材自千龍網)

團隊負責人、胸外科主任趙高峰表示，之所以研究人造子宮的可能性，並不是為了「批量生產嬰兒」，而是為了讓沒法繼續留在子宮的胎兒繼續生存，「人造子宮要解決的不是人的生產問題，而是生存問題」。他說，有時候尚未出生的胎兒會需要動手術，但在母親子宮內動手術，風險相當高；若是將胎兒取出動手術，首先面臨臍帶處理的難關，就算成功動完手術將胎兒再放回母體，也容易產生一系列併發症。於是，他們想乾脆製造一個類似子宮的容器，讓動完手術的胎兒在容器裡完成剩下的孕期。

趙高峰說，人造子宮模擬子宮的生理狀態、功能和環境，讓胎兒在裡面可以正常發育生長，未來如果這個技術真正成熟，讓男性「懷孕」也不是不可能。他表示，按照實驗結果，可以將裝在人造子宮的胎兒與父親「連」在一起，任何一個血型和胎兒一致的人，都可以連接血管，為胎兒提供氧氣和營養，成為供養者。

趙高峰稱，若人造子宮實現了，父親與母親可以輪班「連接」，共同孕育胎兒。

血型 併發症 鄭州

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