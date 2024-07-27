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中國年輕人精打細算「窮鬼健身」 不辦卡不囤課

中國新聞組／北京27日電
不辦卡不囤課的「窮鬼健身」火了，自由教練成為更多健身人的選擇。（取材自36氪）
不辦卡不囤課的「窮鬼健身」火了，自由教練成為更多健身人的選擇。（取材自36氪）

中國青年失業率居高不下，許多年輕人能省則省甚至省成了摳門，這不僅表現在平日食衣住行，更帶火了不辦卡、不囤課的「窮鬼健身」。付不起動輙上萬元卡費的年輕人紛紛逃離健身房，改請「自由教練」，不僅一分鐘只需4毛錢（人民幣，下同），不滿意還能隨時換人，避免踩到健身房倒閉的雷，一舉數得。

據「每日人物」報導，想要健康，也想要省錢，成了當代年輕人的核心訴求。對於有健身需求的人來說，自由教練似乎是二者之間的最大公約數。沒有中間商賺差價，自由教練通常比健身房的私教課便宜許多，更重要的是，按次結錢。消費者不用一次性把幾千塊錢壓在買課辦卡上，從內心打消了對健身房跑路的擔憂。

按次付費也意味著，不滿意就可以立刻換人，有更多的試錯機會，選到最適合自己的教練。畢竟健身這件事，有專業人士指導，才能減少受傷的概率。

近來在一線城市流行起的「自由教練」健身新模式，本質上仍是一種私教，為學員提供一對一的私人課程，但和健身房相比，卻又便宜不少。以往，想要在健身房請私教，課程都是幾十節起賣，花費至少四位數打底。有的健身房還要求必須再額外辦健身卡，才能請教練，一套流程下來，花了上萬，也只是入門。

由於追求「自由教練」的年輕人愈來愈多，一些健身房乾脆徹底轉向，只為「自由教練」開放。有的健身房打的就是「自由健身」的名頭，店裏沒有多餘的銷售、教練，只有一個前台，按分鐘收費，一分鐘4毛錢。每次課一小時，場地費大概在20元左右。

而在找到自由教練之前，為了不辦卡、不囤課，精打細算的年輕人們開發出更多「窮鬼健身」的方式，比如，在家用食用油當壺鈴，二手平台找大學生預約校園健身房，跟大爺大媽們擠在社區健身房等等，無論什麽選擇，工作重壓下的年輕人，無非是想在省錢的前提下，也能對自己的身體再好一點。

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