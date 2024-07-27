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成功申報兩處奇景 中國世遺總數續稱霸

中國新聞組／北京27日電
巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群。（取材自新京報／國家林草局供圖）
巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群。（取材自新京報／國家林草局供圖）

第46屆聯合國教科文組織世界遺產委員會26日會議上，中國申報的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）成功列入「世界遺產名錄」。至此，中國已擁有15項世界自然遺產、4項文化與自然雙遺產，世界自然遺產總數繼續保持全球第一。

新京報報導，巴丹吉林沙漠地處阿拉善高原，屬中國西北極乾旱的溫帶荒漠地區，是中國第三大沙漠和第二大流動沙漠。該地區以連綿起伏的高大沙山和丘間眾多湖泊而聞名，令人嘆為觀止，全球少有沙漠可以比肩。

聯合國教科文組織世界遺產委員會認為：「巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群獨特、稀有、絕妙的高大沙山，以及無數色彩斑斕的丘間湖泊，是溫帶和超乾旱氣候下沙漠景觀和地貌持續演變的傑出範例，也是全球範圍內具有罕見自然美的沙漠景觀之一。」

黃河口候鳥棲息地東方白鸛。（取材自新京報／國家林草局供圖）
黃河口候鳥棲息地東方白鸛。（取材自新京報／國家林草局供圖）

另外，中國黃（渤）海候鳥棲息地位於世界最大的潮間帶濕地，為東亞—澳大利西亞遷飛通道候鳥的重要棲身地。這條遷徙通道縱貫22個國家，是全球鳥類多樣性最豐富、瀕危物種比率最高的遷飛通道，為數千萬隻水鳥提供不可或缺的繁殖地、停歇地和越冬地。

聯合國教科文組織世界遺產委員會認為：「中國黃（渤）海候鳥棲息地具有獨特的生態系統功能，其潮灘對於保護世界範圍的遷徙候鳥具有特殊的重要性，為45種受脅鳥類在內的絕大多數鳥種提供了生存保障。黃（渤）海候鳥棲息地作為一個整體，對東亞—澳大利西亞遷飛區（EAAF）遷徙水鳥保護有著不可替代的貢獻。東亞—澳大利西亞遷飛區是世界上最重要的遷飛區之一，也是瀕危物種最集中、生態系統最脆弱的區域之一。這一遺產的成功列入，對於保護具有全球重要性的人類共同遺產具有里程碑意義。」

巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）兩個自然遺產項目分別於2020年、2022年正式申報世界遺產。

中國國家林草局表示，下一步將進一步提升自然遺產地的保護管理水平，繼續履行好國際公約，加強國際合作，分享中國成功經驗，為構建人類命運共同體貢獻中國智慧和中國力量。

遼寧丹東鴨綠江口候鳥棲息地。（取材自新京報／國家林草局供圖）
遼寧丹東鴨綠江口候鳥棲息地。（取材自新京報／國家林草局供圖）

世界遺產 聯合國

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