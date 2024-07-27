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曾提「嬰兒底」 對A股系列觀點惹議 財經網紅李大霄退休

中國新聞組／北京27日電
李大霄曾提出「嬰兒底」、「鑽石底」等多個底部判斷，被視為是券商分析師中最堅定的多頭代表。（取材自澎湃新聞）
李大霄曾提出「嬰兒底」、「鑽石底」等多個底部判斷，被視為是券商分析師中最堅定的多頭代表。（取材自澎湃新聞）

中國知名財經網紅、「多頭總司令」李大霄傳出已退休，李大霄的最新觀點稱，中國最優質資產的春天或已經到來。對於退休後的安排，李大霄26日表示，「目前暫時還沒有什麼規畫。不過還會繼續為資本市場的健康發展建言獻策，這是我的發心」。

來源：YouTube

上觀新聞報導，李大霄微博簡介更新，變更為「前券商首席經濟學家」。此前，李大霄任英大證券首席經濟學家。目前，李大霄個人微博有623萬粉絲，獲得2231.1萬轉評讚。英大證券工作人員回應稱，李大霄確已離職，目前已退休。

不過，截至7月26日11時06分，李大霄的個人微信公眾號簡介仍顯示為「英大證券分析師」，尚未更新。

李大霄曾任東莞證券首席分析師、東莞市證券研究會秘書長、東莞市金融學會理事、東莞市社會科學界聯合會委員、東莞市財政局特聘專家，英大證券研究所所長、英大證券研究所首席經濟學家。

此前，李大霄對A股的一系列觀點備受爭議，其中包括「嬰兒底」、「黃金底」、「地球頂」等，對李大霄的底部言論，支持者不少，稱其為「多頭總司令」，而嘲諷者亦有之。

據券商中國，李大霄建議，投資股票的前提條件是使用餘錢，要量力而為，這是最基本的前提，可大部分人都不理解。他還建議，做好投資者教育工作，將證券知識教育納入國民教育，樹立正確的投資理財觀念。

他表示，中國優質資產的春天或者已經到來。隨著中國經濟漸漸恢復，對全球經濟增長貢獻將持續增加，隨著呼籲已久期盼已久的加大分紅政策的到來，隨著以投資者為本的理念變化，隨著積極的股市政策加大力度，長期受到歧視、輕視、看空、唱空、做空的中國最優質資產揚眉吐氣的時代或者已經到來。

證券 投資 退休

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