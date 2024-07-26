董宇輝單飛 東方甄選老董送1.4億 新東方股價跌2%

董宇輝從東方甄選離職。（財聯社資料圖）

東方甄選宣布主播董宇輝基於「職業抱負」等因素離職，東方甄選董事長俞敏洪不僅把旗下子公司與輝同行送給董宇輝獨立運營，還給了他單飛後一份大禮：與輝同行全利潤 1.4億元（人民幣，下同，約1931.6萬美元）。俞敏洪和董宇輝分家後成為競爭對手首日高下立見，與輝同行2小時漲粉4.2萬，東方甄選掉粉4000，與輝同行第一回合勝出。董宇輝離職已致新東方股價閃崩，東方甄選壓力山大。

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每日經濟新聞報導，東方甄選25日在港交所發布公告，宣布董宇輝從東方甄選離職，同時與輝同行獨立運營，除向董宇輝悉數支付所承諾的福利 及補償外，董事會主席俞敏洪已尋求董事會及董事會薪酬委員會批准將與輝同行的所有餘下未分配溢利分派予董宇輝。

俞敏洪並發布公開信，稱「宇輝買公司的錢我安排了，公司是送給宇輝的。」此外，他還爭取到了將與輝同行的全部利潤1.41414億元給董宇輝。

在官宣這一消息後，東方甄選以及與輝同行直播間都開播進行帶貨，董宇輝離職官宣後東方甄選持續掉粉，而與輝同行持續漲粉。截至25日晚上9點46分，東方甄選粉絲數為2986.6萬，掉粉數量達4000，與輝同行帳號則快速漲粉，截至晚上9點46分，與輝同行帳號粉絲達到2154.4萬，2小時漲粉4.2萬。截至發稿前，新東方美股 股價下跌2.28%。

另據半兩財經報導，業內人士分析認為，董宇輝和「與輝同行」決定單幹，此舉將對東方甄選在資本市場上帶來很大的衝擊，此外，東方甄選需要多孵化一些IP來彌補頭號主播的流失，不過這很難。

在公告發出後，董宇輝也公開回應表示：「與輝同行這家公司，之後既要開始獨立運行了。脫離了港口的庇佑，與輝同行從今天開始，就要獨立駛向遼闊海面了」、「俞老師在此過程中，最大程度上尊重了與輝同行的感受和意願，與輝同行對此非常感激」、「期待以後能有更多機會和俞老師繼續走在路上。」

董宇輝與東方甄選的分歧始於「二選一」事件。2023年12月，董宇輝在直播預熱視頻中發布了一段關於吉林的小作文，東方甄選的小編在評論區回應說是出自於團隊之手。此後，東方甄選當時的CEO東方小孫不斷出現與董宇輝對峙，網友們紛紛「心疼董宇輝」。當時，DCCI互聯網研究院院長劉興亮分析稱：董宇輝可能在不遠的將來選擇離開東方甄選。

互聯網觀察家葛甲表示：「董宇輝離職，首先對新東方的股票是構成很大壓力的，目前市場上已經有所表現，閃崩的狀態。董宇輝離職肯定是新東方的一大損失。」知名經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為：「沒了董宇輝，東方甄選就沒了一大截流量，要保持流量就要多孵化幾個主播IP，但這對於東方甄選來說壓力還是很大的。」