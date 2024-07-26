我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

董宇輝單飛 東方甄選老董送1.4億 新東方股價跌2%

中國新聞組／北京26日電
董宇輝從東方甄選離職。（財聯社資料圖）
董宇輝從東方甄選離職。（財聯社資料圖）

東方甄選宣布主播董宇輝基於「職業抱負」等因素離職，東方甄選董事長俞敏洪不僅把旗下子公司與輝同行送給董宇輝獨立運營，還給了他單飛後一份大禮：與輝同行全利潤1.4億元（人民幣，下同，約1931.6萬美元）。俞敏洪和董宇輝分家後成為競爭對手首日高下立見，與輝同行2小時漲粉4.2萬，東方甄選掉粉4000，與輝同行第一回合勝出。董宇輝離職已致新東方股價閃崩，東方甄選壓力山大。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，東方甄選25日在港交所發布公告，宣布董宇輝從東方甄選離職，同時與輝同行獨立運營，除向董宇輝悉數支付所承諾的福利及補償外，董事會主席俞敏洪已尋求董事會及董事會薪酬委員會批准將與輝同行的所有餘下未分配溢利分派予董宇輝。

俞敏洪並發布公開信，稱「宇輝買公司的錢我安排了，公司是送給宇輝的。」此外，他還爭取到了將與輝同行的全部利潤1.41414億元給董宇輝。

在官宣這一消息後，東方甄選以及與輝同行直播間都開播進行帶貨，董宇輝離職官宣後東方甄選持續掉粉，而與輝同行持續漲粉。截至25日晚上9點46分，東方甄選粉絲數為2986.6萬，掉粉數量達4000，與輝同行帳號則快速漲粉，截至晚上9點46分，與輝同行帳號粉絲達到2154.4萬，2小時漲粉4.2萬。截至發稿前，新東方美股股價下跌2.28%。

另據半兩財經報導，業內人士分析認為，董宇輝和「與輝同行」決定單幹，此舉將對東方甄選在資本市場上帶來很大的衝擊，此外，東方甄選需要多孵化一些IP來彌補頭號主播的流失，不過這很難。

在公告發出後，董宇輝也公開回應表示：「與輝同行這家公司，之後既要開始獨立運行了。脫離了港口的庇佑，與輝同行從今天開始，就要獨立駛向遼闊海面了」、「俞老師在此過程中，最大程度上尊重了與輝同行的感受和意願，與輝同行對此非常感激」、「期待以後能有更多機會和俞老師繼續走在路上。」

董宇輝與東方甄選的分歧始於「二選一」事件。2023年12月，董宇輝在直播預熱視頻中發布了一段關於吉林的小作文，東方甄選的小編在評論區回應說是出自於團隊之手。此後，東方甄選當時的CEO東方小孫不斷出現與董宇輝對峙，網友們紛紛「心疼董宇輝」。當時，DCCI互聯網研究院院長劉興亮分析稱：董宇輝可能在不遠的將來選擇離開東方甄選。

互聯網觀察家葛甲表示：「董宇輝離職，首先對新東方的股票是構成很大壓力的，目前市場上已經有所表現，閃崩的狀態。董宇輝離職肯定是新東方的一大損失。」知名經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為：「沒了董宇輝，東方甄選就沒了一大截流量，要保持流量就要多孵化幾個主播IP，但這對於東方甄選來說壓力還是很大的。」

董宇輝和俞敏洪（右）分道手揚鑣。（取材自上游新聞）
董宇輝和俞敏洪（右）分道手揚鑣。（取材自上游新聞）
與輝同行在短短9天時間內，完成了註冊、人員和主播配置等全部工作。 （取材自...
與輝同行在短短9天時間內，完成了註冊、人員和主播配置等全部工作。 （取材自上游新聞）

利潤 福利 美股

上一則

打拐題材電影「親愛的」原型 孫卓考上南京工大

下一則

颱風登陸 福建疏散24萬人 多地宣布「三停一休」

延伸閱讀

台東基督教醫院外科醫偷拍同事、病患家屬 犯案3年曝光

台東基督教醫院外科醫偷拍同事、病患家屬 犯案3年曝光
拜登退選震撼自由派媒體 CNN、MSNBC主播落淚

拜登退選震撼自由派媒體 CNN、MSNBC主播落淚
拜登退選 自由派媒體崩潰 CNN主播淚灑螢幕

拜登退選 自由派媒體崩潰 CNN主播淚灑螢幕
台漢光演習 國防部秀AI主播 18國語言提供即時戰報

台漢光演習 國防部秀AI主播 18國語言提供即時戰報

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂