我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

打拐題材電影「親愛的」原型 孫卓考上南京工大

中國新聞組／北京26日電
「親愛的」原型孫卓曬錄取通知書，考上南京工業大學，他的父親孫海洋送祝福：在大學開心快樂。（取材自新黃河）
「親愛的」原型孫卓曬錄取通知書，考上南京工業大學，他的父親孫海洋送祝福：在大學開心快樂。（取材自新黃河）

電影「親愛的」原型孫卓參加了今年的高考，他日前在個人社交帳號發布視頻稱，「OK了家人們，也是有大學上了。」視頻顯示，孫卓收到南京工業大學的錄取通知書，通知書顯示其已被數理科學學院應用物理學專業錄取。

影音來源：YouTube

隨後，爸爸孫海洋和媽媽彭四英在評論區送上祝福。 孫海洋稱：「祝福我們孫卓，在大學裏開心快樂，自己照顧好自己，繼續努力。」

新黃河報導，高考來臨前，孫海洋夫妻一直在為孩子加油鼓勁。6月6日，彭四英在社交帳號發布視頻，並配文寫道：「看著你的背影，我已經真正感受到你已經長大，漸行漸遠，是真正的男子漢了。在以後人生的很多路口需要你自己轉彎。你已經做了這20年當中最大最難的選擇，你就已經很不錯了。媽媽更是從中看見了堅強、勇於逆風前進的大卓卓。我兒能健健康康平平安安，我已經非常滿足，能考出好成績那是錦上添花…。」

據報導， 孫海洋表示，孫卓學的是理科，他平時並沒有太過問孫卓的成績，也沒有給他太大的壓力，「我只是努力給他們創造好的條件和環境，他們喜歡讀書，就按照自己喜愛的讀就好。」

「孫卓有意報考江浙一帶的院校。」孫海洋覺得，這可能和孫卓對其他地方了解不多有關，「無論孫卓去哪裡上大學，選擇什麽專業，我都支持，男孩子，生來就要走四方的。」

報導指出，孫海洋還在社交平台發布視頻回應廣大網友對孫卓高考成績的關心，他表示，孫卓是失而復得的孩子，無論他考多少分，家長都開心。「我一直以為他可能就是考個200多分，對於我來說，考200多分就是個很好的事情。分數下來，比我想像的高很多。」

對於孫卓的意向志願，孫海洋表示，填志願時，他在老家辦事，志願是孫悅、孫卓姊弟倆一起商量著填的，孫海洋只知道孫卓對計算機、人工智能方面感興趣。

據報導，2014年「打拐題材」電影「親愛的」感動了無數人，演員張譯飾演的韓德忠的人物原型就是孫海洋，隨著電影熱播，孫海洋的尋子故事也被外界熟知。2007年10月、12月，4歲的孫卓、符建濤先後在深圳被人拐走，此後多年，孫海洋夫妻和符建濤的父母一起尋子。2021年，此案告破，符建濤、孫卓與親生父母團聚。

孫海洋與兒子孫卓相隔14年終於相認。（新華社）
孫海洋與兒子孫卓相隔14年終於相認。（新華社）

高考 人工智能

上一則

緩解失業？ 大學讀碩學制紛延長1年 博士班3年變4年

下一則

董宇輝單飛 東方甄選老董送1.4億 新東方股價跌2%

延伸閱讀

入行50年第一次…陳道明「解密」跑廳 全為陳思誠

入行50年第一次…陳道明「解密」跑廳 全為陳思誠
32歲男擁二大學文憑 四年來連最低工資都賺不到

32歲男擁二大學文憑 四年來連最低工資都賺不到
高考「釘子戶」唐尚珺考了16次 今年錄取華南師範

高考「釘子戶」唐尚珺考了16次 今年錄取華南師範
「小曉」、「還錢」前進紐約亞洲影展 台式冷笑話逗樂觀眾

「小曉」、「還錢」前進紐約亞洲影展 台式冷笑話逗樂觀眾

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂