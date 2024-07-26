打拐題材電影「親愛的」原型 孫卓考上南京工大

「親愛的」原型孫卓曬錄取通知書，考上南京工業大學，他的父親孫海洋送祝福：在大學開心快樂。（取材自新黃河）

電影「親愛的」原型孫卓參加了今年的高考 ，他日前在個人社交帳號發布視頻稱，「OK了家人們，也是有大學上了。」視頻顯示，孫卓收到南京工業大學的錄取通知書，通知書顯示其已被數理科學學院應用物理學專業錄取。

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隨後，爸爸孫海洋和媽媽彭四英在評論區送上祝福。 孫海洋稱：「祝福我們孫卓，在大學裏開心快樂，自己照顧好自己，繼續努力。」

新黃河報導，高考來臨前，孫海洋夫妻一直在為孩子加油鼓勁。6月6日，彭四英在社交帳號發布視頻，並配文寫道：「看著你的背影，我已經真正感受到你已經長大，漸行漸遠，是真正的男子漢了。在以後人生的很多路口需要你自己轉彎。你已經做了這20年當中最大最難的選擇，你就已經很不錯了。媽媽更是從中看見了堅強、勇於逆風前進的大卓卓。我兒能健健康康平平安安，我已經非常滿足，能考出好成績那是錦上添花…。」

據報導， 孫海洋表示，孫卓學的是理科，他平時並沒有太過問孫卓的成績，也沒有給他太大的壓力，「我只是努力給他們創造好的條件和環境，他們喜歡讀書，就按照自己喜愛的讀就好。」

「孫卓有意報考江浙一帶的院校。」孫海洋覺得，這可能和孫卓對其他地方了解不多有關，「無論孫卓去哪裡上大學，選擇什麽專業，我都支持，男孩子，生來就要走四方的。」

報導指出，孫海洋還在社交平台發布視頻回應廣大網友對孫卓高考成績的關心，他表示，孫卓是失而復得的孩子，無論他考多少分，家長都開心。「我一直以為他可能就是考個200多分，對於我來說，考200多分就是個很好的事情。分數下來，比我想像的高很多。」

對於孫卓的意向志願，孫海洋表示，填志願時，他在老家辦事，志願是孫悅、孫卓姊弟倆一起商量著填的，孫海洋只知道孫卓對計算機、人工智能 方面感興趣。

據報導，2014年「打拐題材」電影「親愛的」感動了無數人，演員張譯飾演的韓德忠的人物原型就是孫海洋，隨著電影熱播，孫海洋的尋子故事也被外界熟知。2007年10月、12月，4歲的孫卓、符建濤先後在深圳被人拐走，此後多年，孫海洋夫妻和符建濤的父母一起尋子。2021年，此案告破，符建濤、孫卓與親生父母團聚。