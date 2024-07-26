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丟失25年、被河北「千萬富翁」尋回 解清帥官宣女友又上了熱搜

中國新聞組／北京26日電
解清帥和女友帶禮物回家看家人。（取材自新民周刊）
解清帥和女友帶禮物回家看家人。（取材自新民周刊）

河北「千萬富翁」解克鋒去年找回丟失25年的兒子解清帥，並稱「已經給孩子準備好3套房，之後打算去提車」引發熱議。尋親事件走紅後，解清帥從原來工作的家居店離職，回歸河北家中，一度因直播帶貨再次引來爭議。不過近日他又上了熱搜，這次是官宣女友，兩人是校園情侶，自己仍在創業，相信未來兩人會「很好很好」。

據新民周刊報導，前天，解清帥在抖音平台公布了自己的戀情，通過發布合拍視頻，向網友正式介紹了女友王正正。視頻中兩人大秀恩愛，王正正回應表示「被愛真好，有你真好！」。評論區裡，解清帥的家人也加入互動，與網友分享喜悅，粉絲們紛紛送上祝福。

昨天下午，解清帥又發布一條回家視頻。他和女友抱著一大堆見面禮盒拜訪父母。解清帥表示她倆是校園情侶，一起經歷了很多，家人也給了他很大的底氣，未來兩人會很好很好。

解清帥於1998年10月在河北邢台出生，其父是河北邢台企業家解克鋒。1999年1月20日，解清帥在家中店鋪被偷走。解克鋒尋遍全國，一度花光了積蓄，後經親友相勸才邊創業邊尋子，希望孩子回來後也可以給他更好的生活條件。2023年11月28日，解清帥和解克鋒DNA比對確認是親子關係，同年12月1日一家人相見。

當時，解清帥曾回應「沒有感覺一夜暴富，我也不是網紅」。對於網上熱議的車房問題，他說想自己去努力。解清帥後來回歸原生家庭，造就了一個家庭的「流量富礦」。解清帥和其父母、哥哥等人的社交帳號也在網路走紅。解清帥和家人開始直播帶貨，後來創業成立工作室。目前全家人的粉絲已超過650萬，解清帥一個帳號的粉絲已經達到314萬。

解清帥去年和父母相認。（取材自新民周刊）
解清帥去年和父母相認。（取材自新民周刊）

解清帥官宣女友帳號後，很快再次登上熱搜。此前網友追問解清帥女友一事，解清帥回應中甜蜜回應自己和女朋友一見鍾情，認識兩三年了，不希望她受到打擾。兩人是異地戀，也曾商量過結婚。這次的官宣看起來甜蜜非常。網友紛紛送上祝福，也有網友酸「幸運的女孩，潑天的富貴。耍個男盆友，沒想到耍到耍到，竟是千萬富翁的兒子，爽文照進現實，這就是命運啊」。

抖音 親子 DNA

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