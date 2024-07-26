我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運開幕前夕 法國高鐵遭縱火 機場傳炸彈警報

叫停堵車費涉違法 倡議團體告霍楚及多名州市交通官員

因為一個理由、一些習慣 26歲武漢女瘋狂攢錢 2年買車買房

中國新聞組／北京26日電
何女士在家錄製視頻做自媒體。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
何女士在家錄製視頻做自媒體。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

7月24日，「26歲武漢女生存錢兩年買車買房」話題登上熱搜。當事人「小宅宅日常」稱，她從小就有存錢的習慣，不會被消費主義洗腦，和男友每個月吃飯花費不超過300元（人民幣，下同），平時穿便宜的衣服，不買鮮花和100多塊的項鍊等「奢侈品」，兩年下來終於完成了買房買車的規畫，正忙結婚事宜。她說下一步是存新房裝修費，和男友去湖南旅遊。

據九派新聞報導，「小宅宅日常」26歲何女士表示，自己來自湖北隨州，從小便有存錢習慣，家裡種香菇，母親一直是家庭主婦，看到爸媽幹活那麽累，自己就不忍心父母給多少就花多少，總會留一點錢。後來她高考考到武漢，和男友約定「在武漢買車買房後再結婚」。

今年3月，何女士和男友一起付完首付，買下了總價83萬、114平方米的新房。2022年12月，二人已購入落地價20萬左右的車輛，這次買了車，她們打算要開十來年。購房購車的首付款，父母分別幫助了10多萬和5萬元，其他的錢是她們攢下來的存款。

何女士是如何在兩年內完成她和男友階段性人生目標？何女士說，她和男友每個月吃飯的花費不超過300元，30元的蔬菜和一捆幾塊錢的掛麵，兩人能吃一星期，40塊錢買的20斤大米，能吃一個月；男友在「520」這種節日會給她買70多塊的鮮花、100多塊的項鏈、500多塊的包，「我都覺得太奢侈、太浪費，就讓他把錢放我這裡，和我一起存錢，以免他亂花」。

何女士說，現在她是失業狀態，男朋友月薪1萬4千塊左右，每個月能存六七千塊。房貸2000多元公積金可以承擔、車貸3125元、房租1800元，這三項是主要開支。吃穿用度方面，兩個人花費不到1000塊，能吃飽穿暖就行。平時買衣服就在網上，選的都是很便宜的，吃飯是自己做。

何女士做的日常飯菜。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
何女士做的日常飯菜。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

「我不會被消費主義洗腦，我有自己的想法和目標。和以前一些同事相比，我們對自己是有些苛刻，但我和男友都來自農村，要立足武漢這樣的大城市不容易，現在錢也比較難掙、物價也不低，所以我們會想方設法地省錢，一致目標就是，把房車搞定了再結婚。」何女士說。

至於節約的日子，何女士說自己有時也會抱怨一下，但「想到房租、停車費，都是給別人的錢，我心裡就不舒服，最難的時候已經過去了」，現在她對生活狀態挺滿意的，看到存款慢慢變多，會開心、有安全感。目前，她也在做自媒體，想著能掙一點是一點。

至此，何女士和男友的階段性目標已達成，最近正忙著訂婚、結婚的事宜。她說，現下的攢錢目標是12萬的新房裝修費，一切都塵埃落定後，他們想去湖南旅遊。

武漢 高考

上一則

看命案視頻才知「住凶宅」 吉林租客：蓋住死者的抱枕都沒換…

下一則

蘋果手機4年來首次跌出中國市場前五

延伸閱讀

誘逼器捐？武漢28歲男疑遭違規宣告腦死 母控醫院造假

誘逼器捐？武漢28歲男疑遭違規宣告腦死 母控醫院造假
百度無人計程車「太笨」 普及還早

百度無人計程車「太笨」 普及還早
百度無人出租車被嫌「反應蠢笨」砸不了網約司機飯碗

百度無人出租車被嫌「反應蠢笨」砸不了網約司機飯碗
武漢大學生10年為老人拍7萬張婚照：有愛，永遠都不晚

武漢大學生10年為老人拍7萬張婚照：有愛，永遠都不晚

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂
馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍
蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」
達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞

達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞