因為一個理由、一些習慣 26歲武漢女瘋狂攢錢 2年買車買房

何女士在家錄製視頻做自媒體。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

7月24日，「26歲武漢 女生存錢兩年買車買房」話題登上熱搜。當事人「小宅宅日常」稱，她從小就有存錢的習慣，不會被消費主義洗腦，和男友每個月吃飯花費不超過300元（人民幣，下同），平時穿便宜的衣服，不買鮮花和100多塊的項鍊等「奢侈品」，兩年下來終於完成了買房買車的規畫，正忙結婚事宜。她說下一步是存新房裝修費，和男友去湖南旅遊。

據九派新聞報導，「小宅宅日常」26歲何女士表示，自己來自湖北隨州，從小便有存錢習慣，家裡種香菇，母親一直是家庭主婦，看到爸媽幹活那麽累，自己就不忍心父母給多少就花多少，總會留一點錢。後來她高考 考到武漢，和男友約定「在武漢買車買房後再結婚」。

今年3月，何女士和男友一起付完首付，買下了總價83萬、114平方米的新房。2022年12月，二人已購入落地價20萬左右的車輛，這次買了車，她們打算要開十來年。購房購車的首付款，父母分別幫助了10多萬和5萬元，其他的錢是她們攢下來的存款。

何女士是如何在兩年內完成她和男友階段性人生目標？何女士說，她和男友每個月吃飯的花費不超過300元，30元的蔬菜和一捆幾塊錢的掛麵，兩人能吃一星期，40塊錢買的20斤大米，能吃一個月；男友在「520」這種節日會給她買70多塊的鮮花、100多塊的項鏈、500多塊的包，「我都覺得太奢侈、太浪費，就讓他把錢放我這裡，和我一起存錢，以免他亂花」。

何女士說，現在她是失業狀態，男朋友月薪1萬4千塊左右，每個月能存六七千塊。房貸2000多元公積金可以承擔、車貸3125元、房租1800元，這三項是主要開支。吃穿用度方面，兩個人花費不到1000塊，能吃飽穿暖就行。平時買衣服就在網上，選的都是很便宜的，吃飯是自己做。

何女士做的日常飯菜。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

「我不會被消費主義洗腦，我有自己的想法和目標。和以前一些同事相比，我們對自己是有些苛刻，但我和男友都來自農村，要立足武漢這樣的大城市不容易，現在錢也比較難掙、物價也不低，所以我們會想方設法地省錢，一致目標就是，把房車搞定了再結婚。」何女士說。

至於節約的日子，何女士說自己有時也會抱怨一下，但「想到房租、停車費，都是給別人的錢，我心裡就不舒服，最難的時候已經過去了」，現在她對生活狀態挺滿意的，看到存款慢慢變多，會開心、有安全感。目前，她也在做自媒體，想著能掙一點是一點。

至此，何女士和男友的階段性目標已達成，最近正忙著訂婚、結婚的事宜。她說，現下的攢錢目標是12萬的新房裝修費，一切都塵埃落定後，他們想去湖南旅遊。