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颱風凱米登陸福建 已造成62.86萬人受災

記者陳湘瑾／即時報導
福清市江陰鎮工作人員7月25日在海堤上巡邏。（新華社）
福清市江陰鎮工作人員7月25日在海堤上巡邏。（新華社）

颱風凱米侵襲台灣後，25日晚間7點50分在福建省莆田市沿海登陸。截至26日早上6點，颱風凱米（陸稱「格美」）已造成福建省7個設區市59個縣（市、區）721個鄉鎮62.86萬人受災。

據新京報報導，福建省防汛辦7月26日上午通報颱風「格美」有關情況。福建全省下沉幹部16.31萬人次，轉移危險區域群眾29.18萬人，巡排查地災隱患點和高陡邊坡5.32處次，關閉A級景區441家，暫停文旅活動80個，關停在建工地、施工項目4647個，福州、莆田等地高速實施管制，車輛「只出不進」，暫停海上施工項目92個，風電機組等大型裝置逐一落實防風措施。

通報指出，各級各部門全面做好應急準備，協調駐閩部隊、消防救援隊伍、專業搶險力量和社會應急力量4.2萬餘人就近預置，調集搶險救援裝備4.8萬台套，向福州、莆田、平潭等地調運發電機、衝鋒衣褲、折疊床等救災物資1.1萬余件。颱風登陸後第一時間開展應急處置，電力、通信、住建等部門專業搶險隊伍出動應急力量1.45萬人次，恢復停電用戶10.9萬戶，恢復退服基站581個，處置倒伏樹木5,707株。

截至26日6時，颱風已造成福建省7個設區市59個縣（市、區）721個鄉鎮62.86萬人受災，農作物受災85.13公頃，直接經濟損失1146.11萬元。目前災情還在進一步發展中，未接到人員傷亡和重大災情險情報告。

據央視報導，颱風凱米登陸時中心附近最大風力12級，同時給福建省帶來持續強降雨。鑒於颱風正面襲擊福建省造成嚴峻形勢，根據《福建省自然災害救助應急預案》，福建省減災委員會辦公室、福建省應急管理廳經分析研判，已於7月25日晚上10點啟動福建省自然災害救助Ⅲ級應急響應。

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