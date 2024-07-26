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清末女服、民初海派旗袍… 張信哲文物藏品捐贈上海博物館

記者廖士鋒／綜合報導
歌手張信哲（右）24日向上海博物館捐贈民國初年旗袍等服飾。(取材自微信)
歌手張信哲（右）24日向上海博物館捐贈民國初年旗袍等服飾。(取材自微信)

台灣知名歌手張信哲也是一位文物收藏家，曾和諸多博物館合作辦展。他近日將所收藏的12件清代民國服飾，捐贈給上海博物館，締造兩岸之間文物捐贈的最新成果。

張信哲的收藏主要集中於清代與民國服裝，還有「月份牌」（精美的宣傳海報）、傳統家具等，收藏鑑賞能力獲兩岸知名博物館肯定，2015年也曾主導策展國立歷史博物館的「潮代─清繡的天衣無縫清代女性服飾展」，引起一定關注。

上海博物館24日舉辦「張信哲先生文物捐贈儀式」，張信哲將其所收藏的12件晚清民國服裝贈予上博，其中包括10件1920至1930年代旗袍及2件清代女服。

上海博物館指出，作為上海博物館的粉絲，張信哲經常在百忙之中悄悄步入展廳，靜靜欣賞展覽，一次次感受到上博展覽給予的心靈滋養和情緒撫慰。張信哲在瞭解上海博物館東館正在籌備的「江南造物」主題展覽並對海派旗袍（由上海發揚的改良式旗袍）有展示需求時，便提出可以從1000餘件旗袍藏品中挑選上博所需，並無償捐贈，以填補此類藏品空缺。

對於張信哲捐贈的12件服飾，館方表示，經館外資深服裝專家鑑賞評議，該批服裝款式多樣，風格鮮明，工藝精湛，突出反映了晚清民國時期江南和海派女性服裝的藝術風格和工藝水平，具有非常高的研究價值和展示價值。

捐贈儀式上張信哲也提到，很高興有這樣的機會可以跟上海博物館合作，相信通過博物館的收藏和整理，會有更多人欣賞到這些藏品，感受海派旗袍的獨特魅力。他也提到，今後將和上博的專家們繼續研究、討論，準備下一批的捐贈。

據上海黃埔消息，張信哲所捐贈的其中三件旗袍分別縫有「先施有限公司」、「新新有限公司」、「金剛公司」等品牌商標。張信哲表示，「在那個年代，逛四大百貨公司是件摩登的事，在百貨公司訂做旗袍對當時的名媛淑女來說是非常時髦的」。

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