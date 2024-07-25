「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

近日有網友在社交平台反映，暑假想帶三個小孩出去玩，搜尋相關平台卻發現多家航空公司對兒童上機有限制，「一個成人帶三個兒童坐不了飛機」。帖子迅速引發熱議。據報導，航空公司為飛安考量，大都18歲以上成人可攜帶三到八名兒童不等的規定。不少網友體諒航司的規定，有人則質疑一人帶多娃上機不僅干擾機上秩序，「難道是想讓空姐幫你帶孩子？」

據中新經緯報導，這名網友在社交平台反映，一個成人帶三個兒童坐不了飛機。其查詢OTA平台顯示，「航司規定，每名乘機人最多可攜帶2名兒童和1名嬰兒，請修改乘機人進行查詢。」

這名網友認為，暑假想著帶三個小朋友出去玩一下，結果顯示航空公司規定只能帶2名兒童1名嬰兒，那老三一直是嬰兒長不大？

網友發文吐槽航空公司對兒童上機人數有限制。（社交平台截圖）

對此，各家航空公司的規定不一。中國國航客服人員稱，年滿18歲（含）以上成人攜帶5歲（含）以上兒童乘機，沒有數量限制，兒童可以買兒童票或者成人優惠票。如果是5歲以下兒童或嬰兒，每名年滿18周歲具有完全民事行為能力的成人可以帶三名5歲以下兒童，或1名嬰兒和2名5歲以下兒童，或1名殘疾兒童。

中國東方航空 客服人員稱，一位成年人最多可以攜帶5名已滿2周歲，未滿12周歲的兒童，兒童購買兒童票，不能通過抱著的方式不購買座位票。海南航空稱，每名年滿18歲（含以上）旅客最多攜帶3名5周歲以下的兒童，或2名5周歲以下兒童和一名嬰兒；攜帶5歲（含）以上兒童乘機，沒有數量限制。南方航空稱一位成年人最多可攜帶8名兒童，其中5周歲以下3位，5到12周歲5位。

春秋航空智能客服稱，對攜帶兒童數量不作限制，嬰兒數量最多攜帶兩名，且其中一位需要辦理占座嬰兒，整個航班上的嬰兒數量不能超過10名。

不過，報導指出，部分航司的官網預訂處仍顯示，一名成年人最多可攜帶2名或3名兒童。

對此，網友們大都肯定航空公司的做法：「這個規定沒問題，航司對乘客和孩子負責，也是對航司自身負責。成年人精力有限，帶多名兒童難度很大」，「航司沒錯啊，一人帶三個那麽小的娃根本照顧不過來，只會給人添亂」，「一個大人+3個孩子，連座位都不能坐在一起，是準備讓別的乘客還是空姐幫忙帶孩子嗎？」「這是為省錢吧，每個小孩都買張兒童票吧」。