開封招聘文物保護員 年薪2400元 網轟廉價：打錯數字？

河南開封近來招聘文物保護員年薪引發熱議，圖為位於開封的中國現存最早最高的琉璃磚塔「開寶寺塔」。（取材自河南省文物局官網）

河南 開封近日有網友發帖稱，在順河回族區人民政府官網看到，文化和旅遊局招聘文物保護員，招聘信息寫到：聘用人員薪酬2400元／年（人民幣，下同，約330美元），食宿自理。網友質疑這工資是真的嗎？還有評論稱「估計打錯了」。工作人員稱，文物保護員年薪確實是2400元，沒有打錯，因為是兼職，一個月僅兩、三天工作時間。

經視直播報導，在該招聘公告上看到，順河回族區文化和旅遊局本次計畫招聘20名文物保護員，工作職責為負責轄區文物保護單位安全管理工作。招聘條件其中有一項為從事文物工作的退休 幹部、文物保護單位工作人員、退役軍人優先聘用。報名時間為7月16日至7月18日，目前報名已經截止。

該消息一出，引起網友們的討論。「一年2400元誰去啊」、「你確定招的是文物保護員？」、「知道卷，也不能太廉價了」也有網友稱去現場面試過，確實是2400元一年，文旅還發了文件，這個文保員屬於兼職；還有人說，「不需要上班倒還行」。

據報導，開封市順河回族區文化和旅遊局工作人員稱，他們招的文物保護員年薪確實是2400元，沒有打錯，因為是兼職，不用坐班，「這是兼職，一個月對你所分管的文保單位進行兩到三次的巡查，一個月需要占用你大概就兩三天的時間。」

工作人員介紹，文物保護員主要是檢查類似故居、宅院等不可移動的文物，看看這些建築有沒有損壞，文物本身例如房體、柱子之類的有沒有裂紋，如果有，文物保護員要及時上報和做好登記等工作。

工作人員稱，文物檢查一個月不低於兩次，巡查時長一般是半天到一天的時間，一個月是200元，根據自己的時間來安排巡查的時間即可。經確定聘用的人員，上崗後簽訂勞動合同，首次聘用期為一年，合同期滿後，根據崗位變化情況及考核結果，擇優續聘。目前，20名文物保護員已經招聘完畢。