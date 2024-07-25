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湖南小伙「扛樓」日操14小時、年存40萬元 想在廣州買房落戶

中國新聞組／綜合報導

從湖南到廣州工地幹體力活的「波哥」最近火了。他幹活的視頻被朋友傳到社交平台，低調、樸實、愛笑的搬磚達人「波哥」突然成了網友們關注的熱點人物。原來，「波哥」的故事很勵志，他35歲，每天工作13到14小時，扛樓一年多攢下40萬元人民幣（逾5萬美元），奮鬥金句「我沒空焦慮，無暇躺平」讓他衝上微博熱搜，截至25日上午閱讀量近6000萬。

紅星新聞報導，「波哥」一天的「搬磚」行程，從早上6點到中午11點，在兩家工地幹活，重覆把砂石、水泥裝袋扛到作業現場，每一袋砂石或水泥基本上都在100至130斤左右。一個上午的時間，這個流程重複了50多次。

因為幹活踏實，找「波哥」幹活的訂單已經發展到了需要提前兩三天預約。

「波哥」說自己在工作中，難免也會遇到一些不順心的事情。但他卻認為，「我們遇到問題要解決困難，人家請你來幹活是來解決問題的，不是來製造問題的。」

「波哥」說，來廣州以前，他在湖南老家每月掙不到1萬元（人民幣，下同），因為開銷比較大，所以也曾常處於焦慮之中。不過到廣州這一年多時間，他每天都會追著老闆給他派單，從早到晚工作13到14個小時，陸陸續續攢下了40多萬元。

「波哥」說現在的他不僅無暇「躺平」，人生的奮鬥目標甚至更加清晰，「目前就想在廣州買一套房子落戶，然後有點存款可以幫助家裡人。」

儘管收入提高了，「波哥」平時依然過得很節約，甚至有些衣服還是朋友送的，但對於家中老人的贍養和孩子的撫育，他不再感到拮据。

網友誇：「向努力生活的人致敬」、「這個別說一般人，99%的人都做不了。」、「這這負重和耐力比健身房的真的強太多了」、「本來想去試試的，看了視頻那一摞磚，我就退下了」。

波哥扛磚頭。(取材自紅星新聞)
波哥扛磚頭。(取材自紅星新聞)
波哥扛著兩袋水泥。(取材自紅星新聞)
波哥扛著兩袋水泥。(取材自紅星新聞)
波哥向袋子中鏟砂石。(取材自紅星新聞)
波哥向袋子中鏟砂石。(取材自紅星新聞)
波哥出發去工地。(取材自紅星新聞)
波哥出發去工地。(取材自紅星新聞)
波哥滿頭大汗。(取材自紅星新聞)
波哥滿頭大汗。(取材自紅星新聞)

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