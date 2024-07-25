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都江堰網紅打卡點「貓貓廟」能拜財神 30多隻坐鎮

中國新聞組／綜合報導
「貓貓廟」裡隨處可見的貓咪。(取材自上游新聞)
「貓貓廟」裡隨處可見的貓咪。(取材自上游新聞)

四川都江堰的「貓貓廟」近日成了網紅打卡點，打卡視頻和圖文超過上百條。從網友分享的遊記看，「貓貓廟」裡不僅有貓的神像，還有大大小小、30多隻貓坐陣。

上游新聞報導，「貓貓廟」所在的趙公山風景區工作人員介紹：「廟裡的貓有的是我們收養的流浪貓。我們這裡是一座道觀，供奉的是正財神——正一玄壇元帥趙公明。趙公祖廟始建於晉朝，千百年來多次損毀重建，最近一次是2008年汶川地震後重建的。」

「趙公明的坐騎是黑虎，民間把貓視為黑虎，所以這裡有個貓貓廟，也是為了紀念黑虎坐騎。趙公明是財神爺，招財貓是財神爺的小跟班，也是兼職財神。」工作人員說。

最近剛去「貓貓廟」遊覽的四川遊客楊小姐說，剛好家裡有貓去世了，所以想去看一看散散心：「沒想到現場會有這麽多貓元素，我一進門就發現到處都是貓，甚至供奉的神像附近也有貓。廟裡還看到了一座玄貓廟，裡面供奉著一個貓的神像，上面放著貓條、罐頭等祭祀物品；廟裡的水池邊還有一個很大的大貓像。」

作為「鏟屎官」，楊小姐投餵了現場的小貓，還發現了一個有趣細節：「我看到廟裡的牆角貼了一些脾氣不好貓咪的照片，還有注意事項，提醒大家不要去摸牠們。而且現場準備有肥皂。如果被（貓）抓傷，用肥皂清洗15分鐘就好了。」

景區工作人員也提醒：「上手擼貓容易被撓到，同時我們也不建議餵貓，因為貓每天都吃得挺飽的，建議用逗貓棒和貓玩一玩、拍拍照就好了。」

「貓貓廟」裡供奉著貓神像。(取材自上游新聞)
「貓貓廟」裡供奉著貓神像。(取材自上游新聞)
「貓貓廟」裡貓咪排排睡。(取材自上游新聞)
「貓貓廟」裡貓咪排排睡。(取材自上游新聞)

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