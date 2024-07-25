我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

著古裝、放煙花…邊境遊升溫 中越青年廣西逐夢

中國新聞組╱北京25日電
逾600人在中國首個跨境旅遊合作區中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區，體驗中越邊關歡樂跑活動，領略中越兩國秀美景色及人文風情。(中新社)
逾600人在中國首個跨境旅遊合作區中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區，體驗中越邊關歡樂跑活動，領略中越兩國秀美景色及人文風情。(中新社)

遊人漫步廣西東興國門景區街頭，手持越南咖啡在印著中越兩國文字的招牌前留影。在東興口岸，長百餘米的北侖河大橋上熱鬧非凡，邊民往來搬運著日用品等互市貿易貨物，橋下步道則站滿遠眺越南芒街的中國旅客。

中新社報導，越南咖啡師黃明鳳近日受訪時表示，暑期有很多越南遊客到中國跨境遊。她每天早上從芒街過中國東興上班，時常看到很多人在排隊。 　　

隨著暑期到來，中越邊境遊持續升溫，不少越南旅客到廣西東興市遊玩，感受中國文化。不滿足於傳統的打卡觀光形式，越南遊客愛上中國古裝，鍾情旅拍、吃火鍋、放煙花等遊玩項目。走訪東興國門景區可見，街道旁的旅拍店在周末人頭攢動，遊客們挑選中國漢服和越南奧黛等服飾拍攝，享受邊關旅拍體驗。 　　

有15年導遊經驗的秦世萍說，正值暑期，赴東興市旅遊的越南遊客激增。據她介紹，越南遊客遊玩需求呈現多元化。隨著越南人對中國文化理解加深，旅遊目的地已不局限在廣西東興，而是拓展到上海、深圳、北京等地，同樣熱中「文博遊」。

秦世萍認為，越南遊客通過互聯網查詢中國旅遊攻略，已不滿足常規旅遊場景，越南旅遊公司也在探索學習中國旅遊模式，差異化「定製遊體驗」將成趨勢。

據廣西東興出入境邊防檢查站統計，東興口岸本年度出入境客流總量已突破400萬人次。隨著中越邊境遊升溫，越南咖啡小店成為中國遊客打卡地之一。看中廣西跨境遊發展的中國湖北小夥袁騰飛，今年在東興口岸經營一家咖啡店。為應對暑期跨境遊人潮，他招聘來自越南芒街的黃明鳳擔任咖啡師，兩人在邊關泡起咖啡，服務大量來往兩國的遊客。

年僅19歲的黃明鳳因從小跟隨在芒街做服裝生意的母親生活，學得一口流利中文，藉助旅遊發展，得以赴華就業，成為一名跨境上班族。如今，伴隨防（防城港）東（東興）鐵路開通運營，以及口岸通關日趨便利，東興市跨境旅遊發展向好，正為諸如袁騰飛、黃明鳳等在中越邊境求職創業的年輕人提供更多機遇。

越南 咖啡 觀光

上一則

同比增長35.5% 中國雲計算市場 規模達6165億元

下一則

中駐美大使謝鋒：兩國關係止跌回穩

延伸閱讀

越共總書記阮富仲病逝 民眾追憶親民作風盼反腐能延續

越共總書記阮富仲病逝 民眾追憶親民作風盼反腐能延續
習近平赴越南使館弔唁阮富仲 央視播出4分鐘畫面

習近平赴越南使館弔唁阮富仲 央視播出4分鐘畫面
越共總書記阮富仲逝世 習近平罕見親赴越南使館弔唁

越共總書記阮富仲逝世 習近平罕見親赴越南使館弔唁
掌權13年 越共總書記阮富仲80歲逝世

掌權13年 越共總書記阮富仲80歲逝世

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入