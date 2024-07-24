我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

20歲年紀有60歲頸椎…中國年輕人流行醫院「吊脖子」

記者黃雅慧／綜合報導
近期有網友秀出上海六院一張年輕人在醫院治療頸椎「吊脖子」的照片迅速火紅。（取材自北京青年報）
近期有網友秀出上海六院一張年輕人在醫院治療頸椎「吊脖子」的照片迅速火紅。（取材自北京青年報）

中國近期有網友秀出上海六院一張數名年輕人在醫院治療頸椎「吊脖子」的照片，迅速火紅，不少人感嘆，頸椎病早已不是中老年人的專屬，需要長時間久坐的「天選打工人」正面臨「20歲的年紀，60歲的頸椎」。

北京青年報引用一位名為「戶外小Z」的小紅書網友照片顯示，他在上海六院作物理治療，發現年輕人排排坐、吊脖子，還有魔幻的紅光。該照片隨即引起熱議，有網友表示「我做過！治好了頸椎病」，也有網友釋疑「這是頸椎牽引，我同事天天在單位吊著」。一連串討論才發現許多中國年輕人都曾去醫院「吊脖子」過。

據了解，頸椎牽引屬於一種物理治療方法，透過一個牽引帶綁在患者頭上，然後給予一定的力量進行牽拉，可解除頸部肌肉痙攣，鬆解軟組織黏連，改善或恢復頸椎的正常生理曲度，旨在透過拉伸頸椎的方式緩解頸部疼痛和不適。

北京青年報報導，上海市第六人民醫院康復醫學科醫生表示，頸椎病是慢性病變，很多患者在進行單次物理治療後，症狀會有一定程度的改善，但如果想取得長期療效，需要數個療程。而且醫生會先對病人進行評估，確定適合才會建議牽引治療，不是每個人都適合「吊脖子」。

而頸椎病的發生通常與患者的職業緊密相關，如會計、辦公室人員、文員、抄寫者等，發病率明顯高於其他人群。此外，長時間使用筆電、低頭玩手機的人，發病率也會比較高。

該項療法必須得到醫生指引，此前「吊頸健身」走紅網路。5月重慶市墊江縣澄溪鎮一位50多歲的男子，在模仿視頻進行「吊頸健身」時不幸身亡。央視新聞引述專家指出，盲目「吊頸」不僅不能健身，而且存在極大的安全隱患，可能損傷神經和脊髓，嚴重的會導致高位截癱，甚至喪命。

小紅書

上一則

誘逼器捐？武漢28歲男疑遭違規宣告腦死 母控醫院造假

下一則

下方1家4口在吃飯… 昆明廣告招牌5樓掉落 釀3死7傷

延伸閱讀

豔陽下沒防曬 男大生長出老人斑 醫：非老年人專有

豔陽下沒防曬 男大生長出老人斑 醫：非老年人專有
借鏡美國 賴總統應正視3大危機

借鏡美國 賴總統應正視3大危機
20歲卻有60歲的頸椎 中國為何大批年輕人上醫院「吊脖子」

20歲卻有60歲的頸椎 中國為何大批年輕人上醫院「吊脖子」
中國「萌屬性」復古玩具店 暑假受歡迎

中國「萌屬性」復古玩具店 暑假受歡迎

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選