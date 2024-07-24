重慶公僕蹺班？ 8工位僅1人在崗 鎮政府稱「1休3遲到」

民眾拍下到鎮政府辦公，辦事人員大量缺崗的畫面。（視頻截圖）

重慶雲陽縣一名民眾到鎮政府辦事，但到了服務大廳後發現，明明是上班時間，鎮政府工作人員卻大量缺崗，「辦事大廳有8台電腦，只有一個工作人員坐在那裡」。雲陽縣聯合調查組經核查後發布通報，稱綜合服務大廳共有工作人員5名，當天1人公休，3人遲到，已進入問責程序。

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觀察者網報導，日前有一男子劉先生（化名）反映稱，他趁暑假回老家辦點事情，當他上午9時左右趕到重慶市雲陽縣堰坪鎮政府時，發現辦事大廳只有一人在崗，在他辦理業務的過程中，才陸續有工作人員到崗，而彼時已經是上午10時左右。

劉先生還稱，因為是農村地區，平時前往鎮上的人並不多，只有在趕集的時候人才會多一些，而每當這個時候，鎮政府的工作人員都比較少。「我走了幾個辦公室，都只有一個人。」據了解，當地政府部門的辦公時間是早上8時30分至中午12時和下午的2時30分至傍晚6時。

民間企業「996工作制」、「狼性加班文化」盛行，公家機關卻出現如此景象，網友紛紛表示羨慕。有人諷刺「比起無人駕駛，這裡更需要人工智能 吧？」、「這就是鐵飯碗的魅力嗎？」、「這不是正常的嗎？一般8時半上班你得9時半去，早了沒人。晚了也不行，10時以後人就走了」。

但也有網友為基層公務員平反，說「鄉鎮的幹部必須要包村，包村的幹部非常累，縣裡各個口會對村裏有工作任務，比如換屆選舉、黨建、就業 、扶貧、搬遷、賣潔凈煤、防火防洪等等。所有的活都安排給包村幹部，讓包村幹部幹，不在辦公室說明不了什麽。」