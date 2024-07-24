深圳駕校爆造假 學員呆坐刷學時 想練車得額外繳費

教車師傅要求梁先生偶爾看一下攝像頭製造虛假學時。（取材自澎湃新聞）

深圳駕校遭爆料「虛假刷學時」亂象，有學員稱他花費3680元（人民幣，下同，約506美元）報考駕照 ，但只獲得4小時練車時間，其餘時間被要求呆坐車內「刷學時」，如果想增加練習時間，則需要另外支付每小時300元（約41美元）的模擬費；還有駕校稱可以代刷學時，但需另收200元（約27.5美元）代刷費。媒體揭露後，深圳交通局表示駕校行為違反規定，將嚴肅處理。

一名梁先生向澎湃新聞投訴，他去年10月在深圳一間駕校學車報考駕駛執照，科目二和科目三 都被教練要求坐在空車上對著攝像頭刷學時，「每15分鐘看一下攝像頭，偶爾挪一下車，不讓發動車輛，也不讓練車。」且考前教練只帶他練習了4個小時的車，如果想增加練習時間，需要另外支付300元/小時的模擬費。梁先生說，「這樣學完上路不是增加道路隱患嗎？」

「教練讓我坐在車上就走了，讓我不要玩手機，偶爾發動一下挪一下車，然後對車裡的鏡頭刷駕考學時。」梁先生說，根據規定，機動車駕駛證科目三的實操學時為24小時，每天不得超過4小時，這意味著最少得在車裡坐6天。

梁先生曾和教練表達過異議，要求練車，但教練稱合同中約定的3680元費用只是服務費，不包含模擬費，想練車只能額外交模擬費。

梁先生稱，報名後他才知道，3680元的費用裡不僅不包含練車費，還不包含考試費，科目一考試費70元和科目二的考試費130元都是他自己支付的。

為了不影響最終拿證，梁先生只好按照教練的要求刷滿學時，「刷了一個多星期才刷滿，成功報上了科目三的考試」。梁先生說，在正式考試前10天，教練帶他實際練習了四次科目三的項目，每次1個小時，「我覺得4個小時的練習時間太短，教練說要交模擬費才能繼續訓練，600元可以多練2個小時，1000元就可以多練4個小時」。

梁先生說，原本以為自己只是個例，沒想到在科目三的考試現場，他遇到了很多和他類似的考生，「這些考生來自深圳多所駕校，都是直接在科目二的場地內刷科目三的學時，還有人因為駕校刷學時沒有模擬訓練，沒能通過科目三又來補考的，甚至有人考了三四次都沒過」。

通過社交平台可發現，不少深圳地區的學員反映駕校存在「虛假刷學時」的問題，有學員調侃稱：「只需要坐在後排通過玩手機，和每15分鐘刷臉一次，刷滿24個學時即可學會倒車入庫等。無需上路，車內靜坐24小時即可學會科目三。」