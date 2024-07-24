三中全會深化改革 定調房產未來4發展方向

三中全會提出「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，指明今後中國房地產業未來四大發展方向。圖為北京一售樓處的項目模型。(中新社)

20屆三中全會通過的「中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，以近年少見的篇幅整段提及房地產 相關內容，涉及住房制度、市場供需、調控政策等各領域。多位專家表示其指明中國房地產業未來四大發展方向。 中新社報導，其一，加快建立租購併舉的住房制度。將「加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式」置於首位。這是從制度面作出的頂層設計。

廣東省城鄉規畫院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，近年來，租購併舉的住房制度已現雛形，中國部分熱點城市規模化租賃住房供給已佔到租賃住房總供給的近三成，租房可以落戶、就近入學等政策已在熱點城市落地。專家認為，租購並舉將駛入「快車道」，圍繞租賃住房的公共服務均等化也將不斷擴大。

其二，多渠道保障多元化居住需求。對於工薪群體剛性住房需求和城鄉居民多樣化改善性住房需求，在滿足剛性住房需求方面，加大保障性住房建設和供給。中指研究院市場研究總監陳文靜認為，未來保障房建設和供給或將明顯放量。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭認為，讓市場機制發揮作用。城鄉居民多樣化改善性住房需求或主要通過商品房、二手房等市場化方式滿足和支持。各類降低換房和居住成本的政策也將繼續出台。中國將加速構建「市場+保障」的雙軌制住房供應體系。

另外，李宇嘉指出，推進老舊小區改造、城市更新、城中村改造等，均在補短板、強配套，也有助於滿足新時期多樣化的居住需求。 其三，充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，要因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。

北京大學法學院教授樓建波表示，中國房地產市場在發展中呈現出較強的區域性特徵，不同地區差異較大，這也要求房地產調控要基於具體城市的供需特徵和發展水平精準施策。調控自主權充分賦予各城市政府，將有效提高調控措施的靈活性和精準性。

後續，住房限購政策有望進一步鬆動。陳文靜指出，當前僅北京、上海、廣州、深圳、天津及海南省部分地區仍執行限購政策。下一步，各地政策調整的節奏將有所差異，京滬等城市短期或仍以漸進式放寬為主。

其四，改革房地產開發融資 方式和商品房預售制度。當下的「保交房」問題、房企流動性問題與多年來房地產企業的融資和銷售方式直接相關。

針對商品房預售制度改革，專家認為，這意味著逐步加大現房銷售的比率。陳文靜說，短期來看，預售制改革或將循序漸進。在實施現房銷售前，部分城市或需進一步完善供給端政策，穩定預期。