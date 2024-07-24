故宮納涼線路 「活文物」綠植成蔭 比紫禁城還年長

故宮冰窖餐廳作為老牌網紅，今夏推出新文創—甪端冰棒。(本報北京傳真)

比紫禁城還年長的「活文物」亮相，會出數學題的古橋，能嘗一嘗的「瑞獸」……日前，火得發燙的北京故宮博物院發布一條納涼線路，沿途不僅綠樹成蔭，還配套了餐廳、咖啡 廳和文創書店 等觀眾歇腳處。

今夏，故宮午門外新增了八個檢票口，觀眾平均入院時間控制在20分鐘左右。故宮博物院採取先安檢再檢票模式，8條安檢通道和32個檢票口全部啟用，遮陽傘基本覆蓋排隊等候區。「除了老人愛心通道，還有輪椅和嬰兒車的專用無障礙通道、兩條無包觀眾安檢通道。」故宮博物院保衛處負責人蘇鵬介紹，今年暑期開啟了「研學通道」。由機構組織的、未成年人占比85%以上的團隊可以申請快速預約、檢票服務。

「炎炎夏日，非常推薦觀眾沿納涼線路—外朝西路參觀。」故宮博物院宣教部負責人高希介紹，「從午門進入，直接往西穿過熙和門，觀眾一路可以參觀武英殿陶瓷館、南大庫家具館以及慈甯宮雕塑館，沿途有河流橋梁景觀和樹蔭可納涼」。

很多綠植都是「活文物」。鼎鼎大名的十八槐率先出場，年紀最大的一棵600餘歲，最年輕的一棵樹齡也有兩、三百歲。其中，最粗的一棵樹直徑約五米，最高的一棵足有21米。在清代這是一條要道，帝后、王公大臣進出西華門都會途經此處。到了慈甯宮區域，荷花與碗蓮盛放。史料記載，明清時期紫禁城盛行宮廷花卉文化，在宮殿庭院和花園中會擺放應季盆景、盆花及瓶花。

最不能錯過的文物當屬橫跨於內金水河上的斷虹橋。拱橋望柱上的石獅神態各異，宛然如生。「橋的建造年代為明初還是元代尚未有定論。但此橋用料之考究、裝飾之華麗、雕刻之精美，乃紫禁城內諸橋之冠。」高希說，「都說盧溝橋的獅子數不清，歡迎觀眾也來數一數斷虹橋上的獅子」。

在納涼線路上，觀眾還可以品清涼。冰窖餐廳作為老牌網紅，今夏推出文創—甪（音同鹿）端冰棒。高希說，冰棒的原型是明萬曆掐絲琺瑯香薰甪端。觀眾在壽康宮也能找到甪端身影。