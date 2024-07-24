我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

華為全球再招「天才少年」 最高年薪201萬人民幣

記者林宸誼／綜合報導
華為宣布將再招募「天才少年」，最高年薪達201萬元人民幣。圖為北京一名男子在華為標誌附近。(美聯社)
華為宣布將再招募「天才少年」，最高年薪達201萬元人民幣。圖為北京一名男子在華為標誌附近。(美聯社)

華為招聘在微信公眾號發文稱，面向全球招聘新一批天才少年。要求為不限學校，不限專業，不限學歷；在數理化、電腦、人工智慧等領域有特別建樹，如有重量級科研成果、論文、專利或國際頂級競賽獲獎等；有志成為行業技術領軍人物。

按照華為先前公開的郵件，天才少年的工資按年度工資制度發放，共有三級，分別為人民幣89.6萬元(約12.3萬美元)到100.8萬元、140.5萬到156.5萬元、182萬到201萬元。

每日經濟新聞報導，華為表示，將為「天才少年」提供世界級挑戰課題、大牛導師、全球化的平台和資源。

華為「天才少年」項目，是2019年華為總裁任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的專案。2019年6月，華為內部的心聲社區掛出任正非6月20日在公司EMT（經營管理團隊）「20分鐘」的講話。

上觀新聞報導，有七人拿到過華為「天才少年」最高一檔年薪201萬元，分別是鐘釗、秦通、左鵬飛、張霽、稚暉君、劉大一恒和廖明輝。

第一財經報導，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右流程：簡歷篩選、筆試、初面、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失去進入公司的機會。

華為 任正非 微信

上一則

全面撤辣近5個月 樓價上半年量升價跌 逾6成港人看淡前景

下一則

中國前宗教局長崔茂虎涉賄 一審判刑11年

延伸閱讀

華為再次面向全球招募「天才少年」 最高年薪達27萬

華為再次面向全球招募「天才少年」 最高年薪達27萬
爭分成 華為遊戲平台槓上騰訊

爭分成 華為遊戲平台槓上騰訊
涉5G？華為專利戰 告聯發科侵權

涉5G？華為專利戰 告聯發科侵權
面試被錄取她出公司突遭攔 員工狂爆「公司黑幕」

面試被錄取她出公司突遭攔 員工狂爆「公司黑幕」

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選