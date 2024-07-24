華為全球再招「天才少年」 最高年薪201萬人民幣

華為宣布將再招募「天才少年」，最高年薪達201萬元人民幣。圖為北京一名男子在華為標誌附近。(美聯社)

華為 招聘在微信 公眾號發文稱，面向全球招聘新一批天才少年。要求為不限學校，不限專業，不限學歷；在數理化、電腦、人工智慧等領域有特別建樹，如有重量級科研成果、論文、專利或國際頂級競賽獲獎等；有志成為行業技術領軍人物。

按照華為先前公開的郵件，天才少年的工資按年度工資制度發放，共有三級，分別為人民幣89.6萬元(約12.3萬美元)到100.8萬元、140.5萬到156.5萬元、182萬到201萬元。

每日經濟新聞報導，華為表示，將為「天才少年」提供世界級挑戰課題、大牛導師、全球化的平台和資源。

華為「天才少年」項目，是2019年華為總裁任正非 發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的專案。2019年6月，華為內部的心聲社區掛出任正非6月20日在公司EMT（經營管理團隊）「20分鐘」的講話。

上觀新聞報導，有七人拿到過華為「天才少年」最高一檔年薪201萬元，分別是鐘釗、秦通、左鵬飛、張霽、稚暉君、劉大一恒和廖明輝。

第一財經報導，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右流程：簡歷篩選、筆試、初面、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失去進入公司的機會。