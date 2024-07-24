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中國去年周平均工時49小時 近20年新高 超過「6天8小時」工作制

中國新聞組／北京24日電
中國2023年勞工周平均工時達48.6小時，創近20年新高。（路透）
中國2023年勞工周平均工時達48.6小時，創近20年新高。（路透）

中國職場「996工作制」、「狼性加班文化」日益引發社會關注，官方最新統計數據顯示，6月中國勞工周平均工作時間（下稱「周平均工時」）為48.6小時，超過「六天八小時」工作制，去年的49小時周平均工時更創下近20年新高。網友哀號「職場愈來愈卷了」、「天下沒有白吃的午餐，但有免費的加班」、「領導們喜歡看你無償加班」，嘆息「打工人用更長的工作時間，才能維持原來的薪水」。

香港01報導，據國家統計局發布數據顯示，自2015年以來，中國企業就業人員周平均工時逐步增加，今年6月中國勞工每周平均工時為48.6小時，創近六年同期次高，比2019年同期上漲2.9小時，超過「六天八小時」工作制。此外，今年1月、2月以及5月的周平均工時均為最近6年同期新高。

此外，勞工工作時長增速也正在加快，數據揭露，統計2015年至2020年中國勞工周平均工時增幅為1.5小時，2020年至2023年，增幅成長為兩小時。若以每年52個工作周、8小時工作制來計算，相當於2020年至2023年間，個人工作時長增加了13天。

其實，中國現行「勞動法」規定勞工每日工作不超過八小時，平均每周工作時間不超過44小時。面對加班現象增加，中國最高法院和人社部更於2023年8月26日聯合公布第二批勞動人事爭議的10個典型案例，強調「996和007工作制都違法」。

但經濟觀察報報導，國內勞動者超時工作的現象並沒有得到緩解，反而呈現出不斷加劇的趨勢。一位就業專家表示，當前延長工作時間是一部分中低收入人群為數不多增加收入的機會。如果針對「996工作制」或加班時長出台嚴格的一刀切政策，且要求強制執行，必然會帶來一些負面影響，需要考慮到不同人群的差異性。不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裡」、「流調裡最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。

中國社會法學研究會副會長、曾參與過勞動法論證和起草工作的董保華表示，考慮到國內當前所處的發展階段，也很難對加班行為進行強制性約束。短時間內，勞動時間增長的問題依然是個無解的難題，目前的國際競爭環境也不允許國內企業慢下來。

勞工 就業 低收入

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