深圳男隨手拍死小飛蟲 下場竟是摘除左眼球

天氣逐漸轉濕熱，在家中廁所、牆壁等較潮濕的地方，都可看見黑黑、小小一隻的蛾蚋靜止不動。(紅星新聞)

深圳一名吳先生，有一天左下眼皮停了一隻小飛蟲，他隨手將蟲子拍死，但沒過多久左眼就開始紅腫疼痛。就醫後，被診斷為季節性結膜炎，即使眼藥治療後病情更加嚴重，視力由正常下降到了0.02，且出現了綠膿桿菌感染的症狀，眼部及周遭出現感染潰爛，最終不得不摘除整個左眼眼球。

紅星新聞報導，醫生提醒，一旦有飛蟲進入眼睛，不要急著揉眼睛，一定要保持鎮定，可求助身邊人或利用自然風把蟲子吹走。如果飛蟲離開後，仍感覺眼睛不舒服，可以立即用生理鹽水或純淨水沖洗，同時可使用抗感染滴眼液。一旦進入到眼球深處，難以自己處理，需要儘快就醫。

進入夏季，天氣濕熱，不少人家裡經常冒出一種小飛蟲。這種小飛蟲就是蛾蚋，俗稱蛾蠅，往往生活在潮濕的熱帶地區，像是廁所，包括浴缸、洗手池等又陰暗潮濕又不乏水流的地方，成為蛾蚋滋擾生事的「熱點地區」。

長了翅膀的蛾蚋即為成蟲，雖然不會透過血液傳播致命病菌，但可以像蒼蠅一樣，腿上沾上各種污穢環境中的病菌，再飛到其他器具上，給人體健康帶來風險。從從它們身上掉落下來的鱗片狀毛髮顆粒，還可能引發呼吸系統疾病。

另外，對於細菌來說，眼睛是良好的天然「培養皿」。而許多蟲子自身本就攜帶大量病菌，雙手在與蟲子接觸後就會攜帶許多細菌，當眼睛感到不舒服，很多人會不經意間用手揉眼睛，這就會將手上的細菌帶入眼睛中，從而導致感染。