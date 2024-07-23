情侶當眾纏綿8分鐘被趕給差評 粵店曝活春宮視頻反擊

廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片反擊。(視頻截圖)

廣東汕頭一間咖啡 廳近日有一對情侶當眾纏綿，女子不顧走光，跨坐在男友身上纏綿熱吻長達8分鐘，被店家制止趕走，女子竟上網留1星差評，甚至威脅店家「等著後悔」；老闆發現後，隨即公開二人的「活春宮」影片反擊，表示此事已交給警方處理。

極目新聞報導，一對情侶在咖啡廳用餐高峰期間，不顧旁邊都是客人，女子跨坐在男友身上熱吻，男子的手也開始在女方身上遊走，時間長達8分鐘。

店家看不下去將兩人趕走，並加入黑名單拒絕往來，沒想到女子事後竟上網留下1星差評。女子隨後上網給餐廳差評，寫著：「從你們開業一直支持到現在，因為跟喜歡的人接吻就拉黑我，很無語，再也不支持你們了，等著後悔」。

對此，店家也直接回應，指該女子不是簡單的親吻，而是整個人脫掉鞋子坐在男子身上纏綿、撫摸、接吻，上衣和裙底都嚴重走光。店家並強調，咖啡廳是公眾場合並非酒店，「我們不後悔請離你，相信你總有一天會為在公開場合做出這種行為付出代價」。

目前，警方已介入調查。