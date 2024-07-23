我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若賀錦麗當選總統 美專家：對中態度依然強硬

參議員陸天娜、曲怡文 籲聯邦制定鋰電池安全標準

情侶當眾纏綿8分鐘被趕給差評 粵店曝活春宮視頻反擊

中國新聞組／廣州23日電
廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片反擊。(視頻截圖)
廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片反擊。(視頻截圖)

廣東汕頭一間咖啡廳近日有一對情侶當眾纏綿，女子不顧走光，跨坐在男友身上纏綿熱吻長達8分鐘，被店家制止趕走，女子竟上網留1星差評，甚至威脅店家「等著後悔」；老闆發現後，隨即公開二人的「活春宮」影片反擊，表示此事已交給警方處理。

極目新聞報導，一對情侶在咖啡廳用餐高峰期間，不顧旁邊都是客人，女子跨坐在男友身上熱吻，男子的手也開始在女方身上遊走，時間長達8分鐘。

店家看不下去將兩人趕走，並加入黑名單拒絕往來，沒想到女子事後竟上網留下1星差評。女子隨後上網給餐廳差評，寫著：「從你們開業一直支持到現在，因為跟喜歡的人接吻就拉黑我，很無語，再也不支持你們了，等著後悔」。

對此，店家也直接回應，指該女子不是簡單的親吻，而是整個人脫掉鞋子坐在男子身上纏綿、撫摸、接吻，上衣和裙底都嚴重走光。店家並強調，咖啡廳是公眾場合並非酒店，「我們不後悔請離你，相信你總有一天會為在公開場合做出這種行為付出代價」。

目前，警方已介入調查。

網友聞訊評論說「這是咖啡店不是旅店，不怕丟人嗎？真是離譜」、「如果不干預，孩子都生店裡了」、「店家請離這對顧客的做法完全沒有毛病」。

廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片...
廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片反擊。(視頻截圖)

咖啡

上一則

川男買「霸王茶姬」給差評 店員找上門求刪

延伸閱讀

父匯50萬贖金救兒 洛中領館籲防範虛擬綁架

父匯50萬贖金救兒 洛中領館籲防範虛擬綁架
驚問「我眼睛還在嗎」全球最老喜劇女演員在紐約無端遇襲

驚問「我眼睛還在嗎」全球最老喜劇女演員在紐約無端遇襲
田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻
觀影說劇／「顏心記」修成正果 羅雲熙、宋軼喜迎三婚

觀影說劇／「顏心記」修成正果 羅雲熙、宋軼喜迎三婚

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26

超人氣

更多 >
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎