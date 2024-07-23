川男買「霸王茶姬」給差評 店員找上門求刪

四川一名消費者買「霸王茶姬」網上給了差評，隔天被店員找上門要求刪評論。(取材自微博)

中國知名茶飲「霸王茶姬」近期爭議不斷，日前員工離職卻被店家在門口貼出印有個資的離職公告，接著又傳出四川成都一名消費者吐槽飲料味道跟以前不一樣，網上給了差評，員工隔天找上門要求刪評論。網友稱「真的有夠『霸王』的」、「這奶茶不敢點了」。

北京商報報導，一名男子點了杯花田烏龍，覺得味道不一樣，感覺就是茶水加糖漿，連奶味都沒有，給了差評，並發視頻吐槽。隔天霸王茶姬沒事先聯繫，就找上門要求刪差評。對此，霸王茶姬的客服回應，因為顧客給了差評，門市想和顧客友好溝通，看是哪裡需要改進，於是找上門。店長表示，顧客點單後，騎士、門市和平台都打不通電話，店員才會上門拜訪。

河南 澤槿律師事務所主任傅建表示，商家上門手段缺乏合理性，要求刪除差評也違反誠實信用，有作假之嫌，消費者有對商品適當評價的權利，若一評價就會被「敲門」，極大違反誠實信用，也擾亂市場經濟秩序。

九派新聞報導，有自稱前員工的網友稱，店員並不想騷擾顧客，而是差評數量與業績、工資掛鉤，差評超過一定數量，會被扣錢，店員上門要求刪差評也是無奈之舉。也有員工說，自己所在門市會設定各種紅線，差評、遲到等行為都會被罰錢。

一名員工透露，霸王茶姬門市分直營店和加盟店，直營店規矩由公司總制定，規則較透明；加盟店則要看店長的管理風格，如果店長比較苛刻，員工就可能被各種理由罰錢。

霸王茶姬招商部門透露，總部確實有針對門店服務品質的考評，也會設獎金來獎勵服務品質高的門市，但不會強制要求門市刪除差評，可能會有門市店長追求績效，而讓員工聯繫顧客做出刪差評。