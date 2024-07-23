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5歲童就醫紀錄標已婚 業界：權威資料影響大「別當笑話」

中國新聞組╱廣州23日電
廣州一家醫院收治一名5歲男童，該童出院紀錄卻標記「已婚」，引發關注。(視頻截圖)
廣州一家醫院收治一名5歲男童，該童出院紀錄卻標記「已婚」，引發關注。(視頻截圖)

廣東廣州市一家醫院收治一名四川籍5歲男童入院治療，該童三天後出院，醫院的紀錄上被標記「已婚」，引起關注。醫院回應，「應該是醫生寫錯了」；網友則調侃「沒想到住院三天，五歲娃就變已婚男，為老爹省了幾百萬禮金啊」。業界說，病歷屬權威資料，與保險理賠息息相關，不能當笑話看。

極目新聞，五歲男童日前因咳嗽、頸部疼痛和氣管炎等症狀入院治療，住院3天後出院，出院證明顯示，患者年齡為5歲，婚姻一欄為「已婚」。為什麼寫錯？知情人士說，醫護人員多半會在原來的模板上修改，操作者有時候是醫生，有時候是助手或護士，加上醫護很忙，就忽略了一些細節沒改到。

有網友認為，這樣的錯誤不影響病情診斷，沒必要較真，事實上並非如此。業界說，病歷等屬於權威資料，與保險理賠息息相關，如果病患的姓名、性別、年齡出現錯誤，保險公司可以不理賠；如果醫院「病史」寫錯了，保險公司還會引用免責條款，作為不賠或少賠的依據。

此外，官方病歷、診斷證明、出院紀錄等一個字都不能錯，如果左腿有疾，診斷書上誤寫為右腿，就可能造成嚴重後果，甚至發生切錯部位的醫療糾紛，所以書寫失誤，極大增加了事故發生機率。

律師表示，醫院資料出現錯誤，產生的糾紛不罕見，醫生修改病歷如果是為了掩飾醫療錯誤，則屬違法行為。

網友稱，「沒想到住院三天，五歲娃就變已婚男」、「五歲童住院應該也是兒科吧？兒科的模板怎麽也不可能變已婚，怎麽會出現這種低級錯誤」。

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