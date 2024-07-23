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暑假花掉上萬元 中國「準大一」帳單讓家長吃不消

中國新聞組／北京23日電
高考後，許多「準大一」青少年報復性地旅遊玩樂、購物消費。（取材自中國新聞網）
高考後，許多「準大一」青少年報復性地旅遊玩樂、購物消費。（取材自中國新聞網）

中國高考結束，考生迎來兩個月的暑假，隨之解放的不只壓力與情緒，還有考生的消費欲。有網友在社交平台曬出「準大一帳單」，包括電腦、手機、考駕照、旅遊等消費，金額動輒逾萬元，讓許多家長大喊吃不消，更反映出許多家庭親子消費觀念之間的對立與衝突。

中國新聞網報導，面對這筆帳單，有家長看到子女的高考分數後痛快地轉帳，而有的家長則被難倒。今年的高考生朋朋（化名）說，高考後，她列出了一張1萬多元（人民幣，下同，約1375美元）的清單，母親看到時猶豫了，她這才意識到，原來母親並不能一下子拿出來幾千甚至上萬元。

將上大學的苗苗（化名）則表示，父母在高考前答應給自己換一部新手機，但無兌現。她決定透過打暑假工來滿足自己的願望。 「比起新手機，更重要的是，我希望爸媽能夠開誠布公地跟我聊一聊家裡的經濟情況，這樣我才能更合理地規畫大學生活。」

一名學生列出高考後的消費清單。（取材自微博）
一名學生列出高考後的消費清單。（取材自微博）

在社交平台有關「準大一帳單」的討論下，有人認為，一些孩子要這要那，甚至動輒要求配齊「蘋果全家桶」，不懂得體諒父母；但也有人認為家長應該兌現考前的承諾。

「準大一帳單」問題背後，折射出家庭中父母的經濟狀況與孩子的消費觀念之間的對立與衝突。家庭教育這筆帳，該怎麼算？

對此，中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，高考之後這一階段，孩子的消費欲望快速增長，這是家長對其進行教育的一個機會。「一方面可以允許孩子定額消費，另一方面要讓他們選擇哪些是必要的」，家長可與孩子分享和分析家庭的經濟狀況，讓他們知道未來如何更合理地經營自己的生活。

高考 駕照 親子

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