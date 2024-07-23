紐時：中國太子黨白手套肖建華與馬雲祕密交易

紐約時報 21日披露，目前在監獄服刑的中國富商肖建華透過離岸實體、代理股東等方式，祕密投資 阿里巴巴及相關企業，與阿里巴巴創辦人馬雲 之間擁有至少10億美元的祕密交易。

紐約時報與「連線中國」（The Wire China）透過調查2000多份機密文件發現，「明天系」創辦人肖建華在馬雲所創立的一系列企業中，獲得利潤豐厚的股份，兩人公司間的交易金額至少有10億美元。

報導表示，肖建華過去充當中國太子黨的白手套，協助政治高層將財產轉移到國外，進行資產買賣，包括2014年曾買下習近平的姊姊齊橋橋與某國營銀行合資的投資公司50%持股，協助習近平家族退出投資。

肖建華在與阿里巴巴的交易上也使用一貫手法，透過離岸實體和代理股東等方式融資，不僅可隱藏身分，也能使投資免受公眾監督。

報導表示，馬雲的朋友兼商業夥伴黃有龍代表肖建華的公司參與交易。在針對阿里巴巴影業的一項投資上，黃有龍和妻子趙薇拿肖建華公司的錢支付約4億美元，獲得9%的股份。

而在馬雲收購一家香港券商的交易中，肖建華透過四家離岸公司和黃有龍擁有的第五家公司，控制該公司約三分之一的股份，持股數比馬雲來得多，證明肖建華是馬雲旗下一家公司的重要股東。

此外，2011年，來自中國國內外的大量資金投入阿里巴巴，在眾多的投資者當中，一間英屬維爾京群島空殼公司Financial Giant，投資阿里巴巴2500萬美元，引發關注。

經調查發現，這間公司名義上是由一位24歲的女性擁有，她的家族來自俄羅斯邊境附近的小城市，但文件顯示她的家人是肖建華的代理人。在2014年阿里巴巴上市時，她為肖建華持有的2500萬美元的股份，增值至1.6億美元。

阿里巴巴集團的一名律師表示，馬雲從未與肖建華有任何商業關係，並表示報導聲稱存在的聯繫沒有任何事實依據。

馬雲的兩位主要合作夥伴表示，他們已經調查過，未發現他與肖建華存在任何聯繫。

一直關注肖建華金融網路的哈佛商學院教授任美格（Meg Rithmire）則認為，以這樣的方式找到他們之間的聯繫，說明中國的體制是如此的陰暗，以至於每個人都被牽扯進了同一張網路裡。

在中國當局2017年進行大刀闊斧的反腐敗行動中，肖建華在香港一家酒店失踪，隨後因行賄和腐敗等罪名被判13年有期徒刑。報導說，他目前雖仍在監獄服刑，但與馬雲公司的關係並未因入獄而中斷。 2020年，當馬雲尋求電子支付公司螞蟻金服集團上市時，肖建華的明天系仍控制螞蟻金服約0.1%的股份，其估值超過3億美元。

報導還披露，肖建華投資背後的「原因」可能更多與為中國太子黨從國家經濟成長中分一杯羹有關，而非任何緊迫的商業需求。 2014年，馬雲成為中國政治菁英的賺錢機器，紀錄顯示，六名現任或前任中共中央政治局委員的親屬擁有或監管的中國公司投資馬雲旗下的企業。