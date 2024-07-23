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中國碳交易 累計近270億人民幣

中國新聞組／北京23日電

截至7月15日，中國全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元（約37億美元）。在21日舉行的「中國碳市場大會2024•武漢」上，生態環境部部長黃潤秋表示，碳市場運行總體平穩有序，將穩步擴大行業覆蓋範圍，加快將鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業納入中國全國碳市場。

新華社報導，2021年7月啟動上線交易的中國全國碳排放權交易市場，已順利完成兩個履約周期建設運行，覆蓋年二氧化碳排放量51億噸，占中國全國排放總量的40%以上，是覆蓋排放量最大的市場。

會議同期發布的「全國碳市場發展報告（2024）」顯示，中國全國碳排放權交易市場第二個履約周期碳排放配額累計成交量和成交額較第一個履約周期分別上漲47.01%和125.26%。2024年上半年，月均成交量達366.82萬噸，同比上漲174.90%。2023年中國全國火電碳排放強度相比2018年下降2.38%，電力碳排放強度相比2018年下降8.78%。

繼中國全國碳排放權交易市場之後，2024年1月，中國全國溫室氣體自願減排交易市場正式啟動，成為中國推出的又一助力實現碳達峰碳中和目標的重要市場政策工具。兩個碳市場既各有側重、獨立運行又互補銜接、互聯互通。

黃潤秋表示，未來將加快推進碳市場各項建設工作，加快將鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業納入全國碳排放權交易市場。

本次大會由湖北省人民政府、上海市人民政府和生態環境部共同主辦，聚焦「深化碳市場交流合作，應對全球氣候變化」主題。

武漢

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