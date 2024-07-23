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控制學生體重 中鼓勵中小學每天開設一節體育課

記者賴錦宏／綜合報導
為控制學生體重過重問題，中國官方鼓勵中小學每天開設一節體育課。（新華社）
為控制學生體重過重問題，中國官方鼓勵中小學每天開設一節體育課。（新華社）

為因應中小學生體重超標問題日益嚴重，中國國家疾控局、教育部、國家衛生健康委和體育總局近日連袂發布「中小學生超重肥胖公共衛生綜合防控技術導則」，提出鼓勵學校每天開設一節體育課，每天進行至少一小時中等級以上強度的身體活動，以戶外活動為主。

新華社今年5月曾報導，中國有近五分之一6至17歲青少年面臨超重和肥胖問題。中國疾病預防控制中心也指出，一項監測數據表明，在2004年至2018年期間，中國成年人肥胖患病率增加了一倍多（從3.1%增加到8.1%），據此估計，2018年中國約有8,500萬人患有肥胖症。

據中國網22日消息，中國官方日前發布的前述「導則」，從公共衛生維度出發，明確提出預防為主、早期干預和疾病預警的三級預防策略，要求通過科學、系統的綜合防控措施，有效預防和控制中小學生超重肥胖的發生發展，保障學生的身心健康。

鼓勵學校每天開設一節體育課，就是「導則」所提出的「一級預防干預技術」措施之一。除鼓勵學生運動，「導則」還提出，家庭和學校應多提供蔬菜水果、奶類、全穀物和雜豆、大豆及其製品，適量提供魚、禽、蛋、瘦肉，烹調逐步做到少鹽、少油、少添加糖。

「導則」同時提出，應引導學生做到「每天吃好早餐，減少在外就餐，合理選擇零食，少喝或不喝含糖飲料，足量飲水」。

教育部

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