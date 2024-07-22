我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

犯罪基因？四川孕婦懷「超雄症候群」胎兒 18萬網民勸打掉

中國新聞組／北京22日電
陳女士（化名）最新影片中表示已決定終止懷孕。（取材自上游新聞）
陳女士（化名）最新影片中表示已決定終止懷孕。（取材自上游新聞）

日前一名陳姓孕婦腹中胎兒被檢測出Y染色體數目偏多，也就是「超雄症候群」（super-male syndrome），她將此事發到社交平台上求助，相關話題衝上熱搜，超過18萬網友都勸她打掉孩子。陳女在最新影片中表示，已經決定終止妊娠，但也希望網友不要再妖魔化「超雄」，醫生也說明一般人認為超雄症候群犯罪率高只是誤解。

上游新聞報導，陳女到四川省婦幼保健院接受產前檢查後，被告知胎兒的Y染色體數目偏多，推測為XY與XYY嵌合。「XYY」又稱「超雄症候群」，坊間上常有此種症候群的人，易有暴力及犯罪傾向的說法，讓陳女感到不安，於是上網發文求助，引來超過18萬網民留言，其中大部分人都勸她墮胎，不少人稱「超雄犯罪率很高」、「生下來就相當於在所有人身邊安一個定時炸彈」。

陳女士（化名）所懷胎兒被檢查出超雄性症候群。（取材自上游新聞）
陳女士（化名）所懷胎兒被檢查出超雄性症候群。（取材自上游新聞）

過了幾天，陳女在最新上傳的影片中表示，自己已經決定終止妊娠，但她也表示，希望網民不要再妖魔化「超雄」。至於她為何墮胎，陳女拒絕受訪，只說「事情已經過去了」。四川省婦幼保健院目前也未有回應。

陳女士（化名）決定終止懷孕。（取材自上游新聞）
陳女士（化名）決定終止懷孕。（取材自上游新聞）

報導引述重慶某公立三甲醫院產前診斷中心蔣醫師的說法指出，關於「超雄」容易有暴力和犯罪傾向的說法完全是誤解，1960年代國外之所有研究做出這樣的推論，是因為當時研究的採樣有人群偏差；她也說明，「超雄」是可以融入社會，正常工作、學習、生活的，風險不會明顯增加。

墮胎 檢測

上一則

廣東幼兒園保全性侵11童 家長驚見女兒下體出血才發現

下一則

中企來美上市 明年或迎「小陽春」

延伸閱讀

四川雅安暴雨致30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪

四川雅安暴雨致30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪
四川女舉報公婆有近億資產 網友猜測「大義滅親」背後的故事

四川女舉報公婆有近億資產 網友猜測「大義滅親」背後的故事
四川一百貨公司施工不慎引發大火 造成16人死亡

四川一百貨公司施工不慎引發大火 造成16人死亡
100元測基因得到「百分百華人」答案 她震驚

100元測基因得到「百分百華人」答案 她震驚

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求