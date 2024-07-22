犯罪基因？四川孕婦懷「超雄症候群」胎兒 18萬網民勸打掉

陳女士（化名）最新影片中表示已決定終止懷孕。（取材自上游新聞）

日前一名陳姓孕婦腹中胎兒被檢測 出Y染色體數目偏多，也就是「超雄症候群」（super-male syndrome），她將此事發到社交平台上求助，相關話題衝上熱搜，超過18萬網友都勸她打掉孩子。陳女在最新影片中表示，已經決定終止妊娠，但也希望網友不要再妖魔化「超雄」，醫生也說明一般人認為超雄症候群犯罪率高只是誤解。

上游新聞報導，陳女到四川省婦幼保健院接受產前檢查後，被告知胎兒的Y染色體數目偏多，推測為XY與XYY嵌合。「XYY」又稱「超雄症候群」，坊間上常有此種症候群的人，易有暴力及犯罪傾向的說法，讓陳女感到不安，於是上網發文求助，引來超過18萬網民留言，其中大部分人都勸她墮胎 ，不少人稱「超雄犯罪率很高」、「生下來就相當於在所有人身邊安一個定時炸彈」。

陳女士（化名）所懷胎兒被檢查出超雄性症候群。（取材自上游新聞）

過了幾天，陳女在最新上傳的影片中表示，自己已經決定終止妊娠，但她也表示，希望網民不要再妖魔化「超雄」。至於她為何墮胎，陳女拒絕受訪，只說「事情已經過去了」。四川省婦幼保健院目前也未有回應。

陳女士（化名）決定終止懷孕。（取材自上游新聞）

報導引述重慶某公立三甲醫院產前診斷中心蔣醫師的說法指出，關於「超雄」容易有暴力和犯罪傾向的說法完全是誤解，1960年代國外之所有研究做出這樣的推論，是因為當時研究的採樣有人群偏差；她也說明，「超雄」是可以融入社會，正常工作、學習、生活的，風險不會明顯增加。