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浙「千年蓮子」開花了 來自「愛蓮說」時代…與現代蓮花長不一樣

中國新聞組／北京22日電
麗水市博物館的「活文物」古蓮子近日開花了。（取材自錢江晚報）
麗水市博物館的「活文物」古蓮子近日開花了。（取材自錢江晚報）

浙江省麗水市博物館的保全人員日前做開館前的最後一次巡查，行至中庭附近時，忽然聞到一絲淡淡的清香，待尋到源頭時，驚喜地看到一抹粉紅直立於一團綠葉之上，原來是千年蓮花開花了。

這株千年蓮花來頭可不小，潮新聞報導，麗水市博物館前研究館員吳東海說，「這株蓮花和『愛蓮說』來自同一個時代」。吳東海表示，2017年，南京秦淮河清淤時，有工人發現了古蓮子，經專家判定，這些蓮子來自宋代地層，距今已有千年，「2019年，我拿到了其中六顆，非常珍貴」。

經過人工破殼，吳東海種下的六棵古蓮全部成功「復活」，並於2022年首次開花結果，且第一次開花就開出了兩朵。

自此，這一缸古蓮就成了麗水市博物館內活生生的文物。

2023年盛夏，兩朵古蓮花再次如約來到館內，此時古蓮的狀態已趨於穩定，2024年，古蓮從博物館後院遷至館內中庭。「牆內花開不能只在牆內香」，是時候讓它們和來館的參觀者們見面了。

7月初，古蓮長出了第一個花蕾，但由於雨水較多，沒幾天就枯萎了。「那時候我們全館的人都很鬱悶，抱怨惡劣天氣毀了今年的第一朵蓮花，我寬慰大家，別著急，往年都有兩朵，再等等。」吳東海說。

麗水市博物館的「活文物」古蓮子近日開花了。（取材自錢江晚報）
麗水市博物館的「活文物」古蓮子近日開花了。（取材自錢江晚報）

7月中旬，花蕾再次出現，經專家綜合研判，預計古蓮花將於7月25日左右綻放。驚喜的是，古蓮花提早綻放，「我們所有人心裡的不快一掃而空。」

吳東海表示，館內中庭為露天式設計，陽光充足，古蓮放置於此後狀態愈來愈好，這次開花，整體姿態更為美妙，「那直立的樣子像極了古代文人筆直的腰桿子。」

更令吳東海高興的是，古蓮又長出了一個花蕾，他說，按照目前的情況來看，算上沒能成功開花的那一朵，今年預計迎來四朵古蓮花，這是前所未有的。

「古蓮花的觀賞價值是非常高的，相比於現代蓮花，它的花瓣更少、花形更小、子房數量也更少，一枝獨立時，看上去更有清雅之感，頗有一些江南韻味」。吳東海說，「古蓮在遺傳學上的研究價值也是極高的」。

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