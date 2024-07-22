狂奔3公里、2度急跳河…上海警察抓逃犯變鐵人3項

劉某跳入水中試圖擺脫民警追捕。(取材自澎湃新聞)

奔跑3公里，兩次跳河，這樣的場景不是出現在「鐵人三項」比賽，而是警察街頭抓逃犯。上海市嘉定近日展開交通大執法，攔下一名未戴頭盔騎電瓶車的男子，男子神情緊張，編造各種理由拒不出示身分證。警方隨即核查發現，他是網上在逃嫌犯劉某。

綜合陸媒報導，劉某發現身分被識破，藉口說要去接母親，便棄車逃跑，試圖鑽小路甩開民警。警方隨即呼叫周邊警力展開圍追堵截，當時聽到電台呼叫後，民警游可立即加入圍 捕，他憑藉對轄區地形的熟悉，判斷對方可能逃跑路線後一路奔跑，終於在3公里外一村莊河道邊的樹林裡堵到劉某。

劉某發現無路可逃，乾脆跳入河道，游可在用電台呼叫的同時，也毫不猶豫地跳入河中繼續追擊。已上岸的劉某見民警緊追不捨，再一次跳入河道，但因為嗆到水，動作慢了下來，游可憑藉嫻熟的水性和出色的體能再次跳河追擊，在水中將氣喘吁吁的劉某擒獲。

游可表示，自己平常喜歡馬拉松 和游泳運動，有一定的水性，所以就跟了下去，沒想到在工作中派上了大用場。他說，「嫌犯一直在逃跑，體力有所不支，不知河的深淺，對當事人的生命安全也有所危及。」