94歲仍上台講課 石油大學教授方華燦：我最大的幸福

方華燦94歲還在授課，他稱是最大的幸福。(新華社)

中國石油 大學的講台上，一位老人神采奕奕為師生們講授海洋石油裝備新進展，他叫方華燦，今年94歲。從80歲生日那天開始，他每年都會為研究生和青年教師作講座，15年來未曾間斷，他說：「這麼大歲數還能給這麼多學生講課，是我最大的幸福。」

新華社報導，方華燦出生於1930年，是中國海洋石油工程學科領域拓荒者之一，曾榮獲國家科技進步獎二等獎、省府級科技進步獎等，所寫權威教材被翻譯成外語，不斷再版。

每次講座，方華燦都要準備近半年時間，透過「查、選、學、問、編、寫、背、演」八個步驟，精心製作PPT，講座內容多為新興前沿課題。他說，老師備課與講課是「一桶水」與「一瓶水」的關係，最新一期57頁課件的「這瓶水」，就是從354頁的背景資料「一桶水」中「擠」出來的。

90多歲了，為何仍如此敬業？方華燦說，是「兩種精神」激勵他不斷前進。一是「想國家之所想、急國家之所急」，另一種是教育家精神。

初到清華大學任教，方華燦不懂俄文，就去「速成俄文」，現學現譯俄文資料。來不及寫全書，他編油印活頁講義，邊編邊刻直到深夜；沒講過課就「面壁」對著牆壁反覆默講，等熟練後再上講台。他還會手寫書信給將進入大學的新生，用自己的方式與年輕學子對話。

1964年，中國發現大港油田，方華燦備受鼓舞，把研究方向從陸上石油礦場機械轉向海洋石油裝備，為中國海洋石油產業培育新型人才。因為沒有教材，他自己編寫出版了「海洋石油鑽井裝備與結構」教科書。

為了研究，他建立國內大學第一個海洋石油鑽井設備研究室，招收國內第一批海洋石油裝備研究生。方華燦所在的團隊一步一步開拓前進，最後建立起「模糊機率斷裂力學新學科分支」。

1996年，方華燦退休 後，又被聘為中國石油大學（北京）機械工程系教學專家組組長，一幹就是17年。