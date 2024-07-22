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凶得可愛 杭州女警指揮交通引圍觀 網：我要去被她凶

中國新聞組╱杭州22日電
李語蔚指揮交通時認真又可愛的模樣引發關注。(取材自都市快報 )
李語蔚指揮交通時認真又可愛的模樣引發關注。(取材自都市快報 )

杭州近日氣溫高達39℃，北山街曙光路的十字路口車流人流密集，交警在路口疏導交通，一名女警的身影格外引人注目，她就是近日在網上暴紅、今年26歲的「兔子警官」李語蔚。

來源：YouTube

都市快報報導，在網上，一段李語蔚抿嘴、俏皮地手指前方的短視頻，讓很多網友印象深刻，後來又有一條十幾秒的視頻，更是傳得火爆。在北山街斷橋附近，李語蔚對一個司機接連提醒「實線調頭，實線調頭」、「你和我講不好意思有什麼用，你這樣耽誤了多少車子」，她又皺著鼻子，對前面一輛車大聲說「走啦」。眾多網友被她認真又可愛的語氣和模樣逗樂，「奶凶奶凶」、「兔子警官」一下子傳開，還有網友專門跑去圍觀。

「兔子警官」朱迪，是迪士尼動畫電影「動物方城市」的女主角，軟萌可愛又正直善良，網友將兔子警官的形象套到了李語蔚身上。

烈日當頭。一個阿姨騎車帶著一箱棒冰沿路叫賣。李語蔚讓阿姨趕緊停下，「阿姨啊，這大熱天，別沿路賣棒冰了，不安全。」阿姨不好意思了，笑了笑，騎車打算調頭，又看著李語蔚說：「小姑娘，你們這麼熱還站在路上，給你們吃根棒冰吧。」李語蔚和同事都笑著擺了擺手，示意阿姨趕快騎走。

隨著李語蔚的人氣竄紅，許多人在路上想著偶遇她。只見一輛私家車後排窗搖下：「妳是不是李語蔚？終於看到妳了。」李語蔚朝乘客笑了笑，揮揮手示意車子盡快離開。

報導稱，李語蔚1998年出生，是名杭州姑娘，目前在靈隱交警中隊工作，她每天工作地點不一樣，接到指令就要趕去執勤。最早拍到「兔子警官」李語蔚視頻的，是「杭州街拍」博主汪老師。他在北山街少年宮附近看到一位女交警在指揮交通，她對行人非常友好，尤其對小朋友，總是報以甜甜微笑。

網友看後大讚，「見到她，如沐春風」、「冰冷嚴肅的制服反差一個鮮活靚麗的笑容」、「人好看，聲音好聽」、「這不比明星美」、「她在哪個路口凶人？？？我要去被她凶」。

網友說，李語蔚指揮交通時「奶凶奶凶」的好可愛。(取材自都市快報 )
網友說，李語蔚指揮交通時「奶凶奶凶」的好可愛。(取材自都市快報 )

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