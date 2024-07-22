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挑戰大滿貫圓夢…巴奧介紹男乒樊振東 寫進暱稱小胖

中國新聞組／北京22日電
樊振東期望在巴黎奧運完成「大滿貫」。（中新社）
樊振東期望在巴黎奧運完成「大滿貫」。（中新社）

巴黎奧運官網上，近日公布中國乒乓球選手樊振東的簡介，列出他的暱稱：小胖、東哥、嗜好：看電視、玩手機遊戲、唱粵語歌、偶像：乒乓球運動員馬龍等，引發網友關注。

樊振東成名很早，至今保持著中國最年輕男子乒乓球世界冠軍等多項紀錄，但已拿下17個世界冠軍名銜的他，卻還欠缺最重要的一個──奧運男單金牌，未能完成「大滿貫」。2024年巴黎奧運，樊振東是否能圓夢備受關注。

樊振東1997年1月出生在廣東廣州，因為在廣州土生土長，樊振東說得一口流利粵語，也喜歡唱粵語歌，後來不時會在公開場合露一手。

五歲那年，樊振東被媽媽送到海珠區少年宮學習乒乓球；少年宮的教練記得，那時的樊振東胖胖的，被大家叫「肥仔」、「小胖」。他一開始學球「手感極佳，而且善於思考」，兩年後，樊振東代表海珠區少年宮參加公開賽，就奪得第一名。

因為表現出色，樊振東被選到體校接受訓練，11歲更被軍方的八一隊相中，走上專業運動員之路。憑著天賦和刻苦訓練，樊振東此後成績迅速提升，很快便入選國家隊。

2013年國際乒聯職業巡迴賽波蘭公開賽，他以16歲292天的年齡，成為巡迴賽歷史上最年輕的男單冠軍。2014年5月在日本舉行的世乒團體賽，中國隊擊敗德國隊奪得七連冠，年僅17歲103天的樊振東也超越馬龍，成為中國男乒史上最年輕的世界冠軍，這紀錄至今未被打破。　

2018年，21歲兩個月的樊振東首次登上國際乒聯男單世界排名榜首，成為進入21世紀以來，最年輕的男單「世一」。可是世界冠軍名銜雖然不少，樊振東至今未能摘得公認是最重要、含金量最高的一個──奧運男單金牌。

樊振東已有一塊奧運金牌在手的，但那是團體賽的金牌；他在2021年舉行的東京奧運殺入男單決賽，惟惜敗於馬龍，只得銀牌。此次出征巴黎奧運，樊振東是否能圓夢，拿下世界盃、世錦賽和奧運的男單冠軍和金牌、完成「大滿貫」，備受關注。

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