搶救少子化 泉州要黨員帶頭生三胎？ 網轟：計生辦改催生辦

中國生育率持續下降，2023年人口出生率已降至1949年以來最低，各地政府無不想方設法積極催生。（新華社）

中國人口連2年負成長，「搶救出生率」成首要任務，中共 20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（後稱決定）也關注少子化及人口老齡化；而近日網上傳出一份福建泉州人口政策文件截圖，當中提到「黨員幹部、各級機關、國有企業、事業單位幹部要帶頭貫徹落實三孩政策」，引發輿論對當局「變相強制」生育的質疑。

綜合媒體報導，「決定」明確將健全人口發展支援和服務體系，促進人口高品質發展，並指出，需積極應對人口老齡化，包括按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休 年齡改革。發展銀髮經濟，創造適合老年人的多樣化、個性化就業 崗位等。

至於福建泉州「黨員幹部、各級機關、國有企業、事業單位幹部要帶頭貫徹落實三孩政策」的消息一出，隨即在微博引起不少網友討論。有網友批評道，「只能說明規畫有問題，生孩子本來就是高度個人的事情，怎麼能強迫別人生？還生三胎？你可以倡導，但不能強迫，要遵從客觀規律。」還有人說，「將以前的計生辦改為催生辦了嗎？」、「我都47歲還要被要求生三胎，直接辭職生二胎都很晚了」、「生不出來怎麼辦？」

對此上海界面新聞指出，經向泉州市衛健委求證上述文件的真實性，該單位表示，這是一份泉州市擬推出的生育支持政策文件，但仍處於內部徵求意見階段，尚未對外公開。因個別工作人員疏忽將其發到網上。後期，泉州市有關部門可能依據「情況」適時公布。

不過，21日上午發現，界面新聞該篇文章頁面已顯示「此處為世界盡頭請穿越到『界面』首頁吧」。

具體來看，該份網上流傳文件提到2035年的目標指稱，包括促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善、服務管理水平提高、生育水平適度、人口結構改善、優生優育、幼有所育服務水平與人民群眾對美好生活的需要相適應、家庭發展能力明顯提升以及人的全面發展取得明顯進展等。