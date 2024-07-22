中國民眾瘋奧運 即日起預約電影院看開幕式

巴黎奧運26日開幕，中國許多電影院提供開幕式直播服務。 （取材自微博）

巴黎奧運 即將開幕，為讓觀眾能更好地領略體育的魅力，感受奧運的活力，體驗體育競技的熱烈氛圍，自北京時間2024年7月27日起，全中國符合直播放映條件的數百家影城將進行總台2024年巴黎奧運電視節目影院直播，讓中國觀眾在大銀幕上享受精采比賽的樂趣。

21日，央視總台2024年巴黎奧運電視節目戲院直播預售已開啟，即刻可預約奧運開幕式，目前在貓眼平台上已有1萬7725人預約。

央視新聞報導，作為全國首次實現奧運賽事電視節目的戲院直播放映，此次放映不僅引進了多場2024年巴黎奧運緊張刺激的熱門賽事，還有萬眾矚目的奧運開閉幕式。透過大銀幕的畫面呈現，觀眾可以沉浸式領略奧運百年的歷史累積、美輪美奐的盛大表演、極具感染力的歡快氛圍，猶如空降巴黎現場，收穫一場視聽盛宴。

在賽事安排上，屆時觀眾能夠在全中國符合直播放映條件的數百家影城，透過貓眼、中影電影通、淘票票三大售票平台提前鎖定包括乒乓球、羽毛球、跳水、排球、籃球、足球 等多個項目放映場次，並在直播時間約上同好走進電影院 ，在極致的視聽環境下，一起為中國健兒吶喊，為喜愛的運動員加油打氣，暢享純粹比賽的樂趣，見證中國力量。

中影自今年將中央廣播電視總台「2024維也納新年音樂會」、「2024年春節聯歡晚會」等電視節目引入影院進行直播獲得好評後，再次開闢出了體育賽事直播方向，不斷擴寬平台優質版權內容。

另據瀟湘晨報報導，在長沙，中影國際影城（雨花凱德廣場店）、中影國際影城（中國巨幕凱德壹中心店）已開啟預售，預售價格目前分別為105元（人民幣，下同，約14.44美元）、50元，參與預售的長沙市民將在27日凌晨1時30分欣賞到這場開啟於塞納河的奧運開幕式，開幕式近四個小時，影院直播將持續至27日凌晨5時。

「活動是肯定有的，不是每個電影院都可以，只有中影有資格放映賽事。」雨花凱德廣場店工作人員表示，具體通知可以關注長沙中影公眾號，待22日會發布詳細觀影資訊。

據了解，目前長沙全市線上僅有兩家影院開放2024年巴黎奧運賽事影院直播活動（開幕式），在購票界面顯示，截止時間為7月26日，暫未開放除開幕式的其他賽事的購票場次且奧運開幕式直播購票與平時電影院購票方式並無差異，同樣可以線上選座購票。

株洲方面，中影國際影城（株洲神農城店）表示，目前已確定直播開幕式和閉幕式，將來會插播部分場次。作為全國首次實現奧運賽事電視節目的戲院直播放映，此次放映不僅引進了多場2024年巴黎奧運緊張刺激的熱門賽事，還有萬眾矚目的奧運開閉幕式。