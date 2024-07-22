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三中「決定」取消住房限購 房地產鬆綁受關注

中國新聞組／北京22日電

中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」（下稱決定）中，房地產鬆綁最受關注，且迅速衝上新聞熱搜。專家分析，此次文件意味中國式現代化改革正式啟動，對房地產領域具有極強的前瞻性意義。

綜合媒體報導，「決定」提到，將「加速建立租購並舉的住房制度，加速建構房地產發展新模式」，充分賦予各城市政府房市調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策。並提出，將加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。支持城鄉居民多樣化改善性住宅需求。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，新一輪發展中最核心的住房制度即為「租購並舉的住房制度」，有助加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體（受薪族群）剛性住房需求。支持城鄉居民多樣化改善性住房需求。

住房城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛表示，「建構房地產發展新模式，是破解房地產發展難題、促進房地產平穩健康發展的治本之策。加大保障性住房建設和供給，完善住房供應體系，更好滿足剛性和改善性住房需求。」

「決定」中象徵中國住宅政策進一步鬆綁的表述迅速衝上新聞熱搜，網友表示「房子降價才是多數國民幸福的明燈」、「房子是用來住的，不是用來炒的」，反映高房價在中國的問題。

本次「決定」充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，給了地方政府更大的操作空間；因城施策，允許相關城市取消或調減房屋限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準，有助改革房地產開發融資方式及商品房預售制度、完善房地產稅制。嚴躍進認為，「決定」中的房地產政策內容是放在「健全保障和改善民生製度體系」的大框架下進行的。其意義在於，要從民生的角度解決人民最關心、最直接、最現實的利益問題。

在健全推動新型城鎮化方面，「決定」提出，將推行由常住地登記戶口提供基本公共服務制度，推動符合條件的農業轉移人口社會保險、住房保障、遷移子女義務教育等享有同遷入地戶籍人口同等權利，加速農業轉移人口市民化。

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